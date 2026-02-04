Caso Orelha: após conclusão, Justiça pede internação de adolescente

Siga o A TARDE no Google

A investigação do caso do cão comunitário Orelha, assassinado na região de Praia Brava, em Florianópolis, no início de janeiro, foi concluída nesta terça-feira, 3, pela Polícia Civil.

A Justiça indentificou o adolescente responsável pelas agressões e pediu a internação do menor. Em nota, a defesa do autor do ataque negou as acusações e afirmou que ele foi indevidamente associado ao caso.

De acordo com os advogados, as informações divulgadas seriam "elementos meramente circunstanciais", pois não constituem prova e "não autorizariam conclusões definitivas". Além disso, a equipe jurídica afirmou que devido à repercussão, politização do caso e opinião pública, houve a necessidade de apontar um culpado "a qualquer preço".

As investigações

As apurações foram conduzidas pela Delegacia Especializada no Atendimento de Adolescentes em Conflito com a Lei (DEACLE) e pela Delegacia de Proteção Animal (DPA) de Florianópolis, com apoio das forças de segurança de Santa Catarina.

Os procedimentos foram encaminhados para apreciação do Ministério Público e do Judiciário. Segundo a Polícia Civil, a extração e análise dos dados de celulares apreendidos segue em andamento e pode reforçar provas já obtidas e trazer novas informações.

Caso Caramelo

No caso do cachorro Caramelo, que sofreu uma tentativa de afogamento, na mesma região, quatro adolescentes foram representados por maus-tratos.

A corporação não divulgou detalhes sobre a participação de cada um, e os dados dos envolvidos permanecem sob sigilo, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA).

