O clamor por Orelha

- Foto: Reprodução

Inaceitável e inadmissível a demora protetiva da polícia de Santa Catarina na investigação do caso do animal comunitário Orelha. A impunidade se impõe, pois escaparam de ser apreendidos os quatro adolescentes envolvidos no asqueroso enredo.

O martírio de Orelha, submetido a dor e sofrimento indizíveis, revela a doença social da violência juvenil, ao alcançar o auge da covardia. Não se descarte a hipótese do mau exemplo de adultos violentos, além da perniciosa influência de sites e plataformas.

Tudo sobre Opinião em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A atuação em ritmo quelônio da instância repressiva revela o quanto o país é mole no quesito da proteção aos animais, pois há leis rijas e bastantes. O artigo 225 da Constituição Federal previne contra crueldade, justificando a defesa de seres sencientes – capazes de sentir e desenvolver afetos. Há ainda a Lei de Crimes Ambientais (nº 9.605/1998) e o Decreto Federal nº 24464/34.

Em Salvador, a Lei Municipal nº 9499/2019 está em vigor, mas boletins de ocorrência são arquivados, como se vê na Rua Purus – onde os maus tratos são frequentes. Caçadores exibem-se como heróis, representando caveiras em estandartes de psicopatia, traduzindo bestialidade na torpeza de caráteres doentios.

O Estado brasileiro, por meio de seus três poderes, precisa enfrentar o problema, não como isolado ou específico. Trata-se de um tumor de grave desequilíbrio social. O convívio, contaminado por tamanha brutalidade, compromete o futuro do país, por meio de crenças estúpidas baseadas no mal que a força sempre faz.

Manifestações indignadas em atos públicos constituem uma boa maneira de a cidadania engajada exercer pressão. A luta por justiça faz de Orelha símbolo da luta antiespecista, refletindo o anseio por mudar o paradigma.

Quem não aprendeu a conter sua malvadeza, não pode ficar solto para seguir torturando e matando. Ou se corrige já esta monstruosidade ou o culto fascista à morte e ao ódio vai continuar desafiando o amor e o convívio suave entre todas as espécies. Orelha vive na luta pelo Bem.