Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > OPINIÃO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

OPINIÃO

O clamor por Orelha

Editorial de A TARDE desta segunda-feira, 2

Redação

Por Redação

02/02/2026 - 7:16 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Imagem ilustrativa da imagem O clamor por Orelha
-

Inaceitável e inadmissível a demora protetiva da polícia de Santa Catarina na investigação do caso do animal comunitário Orelha. A impunidade se impõe, pois escaparam de ser apreendidos os quatro adolescentes envolvidos no asqueroso enredo.

O martírio de Orelha, submetido a dor e sofrimento indizíveis, revela a doença social da violência juvenil, ao alcançar o auge da covardia. Não se descarte a hipótese do mau exemplo de adultos violentos, além da perniciosa influência de sites e plataformas.

Tudo sobre Opinião em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

A atuação em ritmo quelônio da instância repressiva revela o quanto o país é mole no quesito da proteção aos animais, pois há leis rijas e bastantes. O artigo 225 da Constituição Federal previne contra crueldade, justificando a defesa de seres sencientes – capazes de sentir e desenvolver afetos. Há ainda a Lei de Crimes Ambientais (nº 9.605/1998) e o Decreto Federal nº 24464/34.

Em Salvador, a Lei Municipal nº 9499/2019 está em vigor, mas boletins de ocorrência são arquivados, como se vê na Rua Purus – onde os maus tratos são frequentes. Caçadores exibem-se como heróis, representando caveiras em estandartes de psicopatia, traduzindo bestialidade na torpeza de caráteres doentios.

O Estado brasileiro, por meio de seus três poderes, precisa enfrentar o problema, não como isolado ou específico. Trata-se de um tumor de grave desequilíbrio social. O convívio, contaminado por tamanha brutalidade, compromete o futuro do país, por meio de crenças estúpidas baseadas no mal que a força sempre faz.

Manifestações indignadas em atos públicos constituem uma boa maneira de a cidadania engajada exercer pressão. A luta por justiça faz de Orelha símbolo da luta antiespecista, refletindo o anseio por mudar o paradigma.

Quem não aprendeu a conter sua malvadeza, não pode ficar solto para seguir torturando e matando. Ou se corrige já esta monstruosidade ou o culto fascista à morte e ao ódio vai continuar desafiando o amor e o convívio suave entre todas as espécies. Orelha vive na luta pelo Bem.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Play

Simplificando a ortografia e o ensino

x