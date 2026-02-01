Protestos em prol do cão Orelha tomam conta do Brasil

Siga o A TARDE no Google

O cachorro comunitário Orelha morreu após ser vítima de agressões por um grupo de adolescentes - Foto: Reprodução | Redes sociais

A morte do cão Orelha, espancado por adolescentes na Praia Brava, em Florianópolis, Santa Catarina, motivou uma série de protestos em diferentes cidades do país ao longo do fim de semana. As manifestações reuniram tutores, ativistas e defensores da causa animal em atos públicos contra a violência.

Neste domingo, 1º, o Farol da Barra, em Salvador, foi palco de um protesto pela manhã. Em São Paulo, manifestantes ocuparam o vão do Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (Masp) e a Avenida Paulista, levando cartazes e animais de estimação.

Tudo sobre Brasil em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

No Rio de Janeiro, duas caminhadas marcaram o dia: uma às 10h, no Aterro do Flamengo, e outra às 16h, em Copacabana.

Em Belo Horizonte (MG), o ato começou às 10h, na Feira Hippie. Também houve mobilizações em Florianópolis, onde o crime ocorreu, além de Balneário Camboriú (SC), Maringá (PR), Vitória (ES), Fortaleza (CE) e Belém (PA). No sábado (31), protestos já haviam sido registrados em Curitiba (PR) e em Brasília (DF).

Os atos pediram justiça para Orelha e reforçaram a cobrança por punições mais severas em casos de maus-tratos contra animais.