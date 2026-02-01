Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > BRASIL
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

BRASIL

Protestos em prol do cão Orelha tomam conta do Brasil

Cão comunitário foi brutalmente espancado por adolescentes em Santa Catarina

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

01/02/2026 - 17:52 h | Atualizada em 01/02/2026 - 18:13

Siga o A TARDE no Google

Google icon
O cachorro comunitário Orelha morreu após ser vítima de agressões por um grupo de adolescentes
O cachorro comunitário Orelha morreu após ser vítima de agressões por um grupo de adolescentes -

A morte do cão Orelha, espancado por adolescentes na Praia Brava, em Florianópolis, Santa Catarina, motivou uma série de protestos em diferentes cidades do país ao longo do fim de semana. As manifestações reuniram tutores, ativistas e defensores da causa animal em atos públicos contra a violência.

Neste domingo, 1º, o Farol da Barra, em Salvador, foi palco de um protesto pela manhã. Em São Paulo, manifestantes ocuparam o vão do Museu de Arte de São Paulo Assis Chateaubriand (Masp) e a Avenida Paulista, levando cartazes e animais de estimação.

Tudo sobre Brasil em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

No Rio de Janeiro, duas caminhadas marcaram o dia: uma às 10h, no Aterro do Flamengo, e outra às 16h, em Copacabana.

Leia Também:

IR zero: mudanças começam a valer para quem ganha até R$ 5 mil
Lua de Neve ilumina o céu neste domingo; entenda o fenômeno
Menina de 10 anos é morta dentro do carro do pai durante ataque a tiros
Regina Casé registra pedido de casamento entre artistas na Bahia

Em Belo Horizonte (MG), o ato começou às 10h, na Feira Hippie. Também houve mobilizações em Florianópolis, onde o crime ocorreu, além de Balneário Camboriú (SC), Maringá (PR), Vitória (ES), Fortaleza (CE) e Belém (PA). No sábado (31), protestos já haviam sido registrados em Curitiba (PR) e em Brasília (DF).

Os atos pediram justiça para Orelha e reforçaram a cobrança por punições mais severas em casos de maus-tratos contra animais.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

cão orelha Morte protesto

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
O cachorro comunitário Orelha morreu após ser vítima de agressões por um grupo de adolescentes
Play

Vídeos do STF revelam versões conflitantes de Vorcaro e ex-presidente do BRB

O cachorro comunitário Orelha morreu após ser vítima de agressões por um grupo de adolescentes
Play

Vídeo: blogueira é sufocada por namorado até desmaiar em elevador

O cachorro comunitário Orelha morreu após ser vítima de agressões por um grupo de adolescentes
Play

Idosa é atropelada por motorista nu e bêbado; veja vídeo

O cachorro comunitário Orelha morreu após ser vítima de agressões por um grupo de adolescentes
Play

“Assassinos” e “Jesus”: terreiro Bantu é alvo de ataque em Salvador

x