Regina Casé registra pedido de casamento entre artistas na Bahia

Rubel pediu a namorada em casamento na Baía de Todos-os-Santos - Foto: Reprodução | Redes sociais

Durante um passeio de lancha na Baía de Todos-os-Santos, o cantor Rubel surpreendeu a sua então namorada, a diretora criativa Manuella Leal, com um pedido de casamento. O momento foi registrado pela apresentadora Regina Casé e compartilhado nas redes sociais na noite de sábado, 31.

Além de Rubel e Manuella, agora noivos, Regina Casé estava acompanhada do seu marido, Estevão Ciavatta, de Tom Veloso, filho caçula de Caetano Veloso, e outros amigos e familiares.

"O amor está no mar", iniciou ela na legenda, onde contou a história com uma série de vídeos e fotos.

"Ele chama a noiva pra dar um mergulho, vai lá no fundo e volta dizendo que encontrou um anel! Ela acha que foi um presente de Iemanjá... Ele pede ela em casamento, Manu acha que é uma brincadeira até que ela olha pra gente no barco, vibrando, batendo palmas, emocionados, e aí grita que sim", escreveu Regina.

A apresentadora disse ainda que ela e Jasmine, esposa de Tom Veloso, foram convidadas para ser madrinhas da união.

O próprio Rubel compartilhou o momento e também uma foto da noiva com o anel. "Depois da minha música ter casado tanta gente, chegou a nossa vez", celebrou.

Rubel é compositor e intérprete de sucessos como "Partilhar", canção muita usada pelos apaixonados em declarações de amor. Ele chegou a ser indicado ao Grammy Latino 2025.