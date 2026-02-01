Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

'O AMOR ESTÁ NO MAR'

Regina Casé registra pedido de casamento entre artistas na Bahia

Pedido foi feito durante passeio de lancha na Baía de Todos-os-Santos

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

01/02/2026 - 14:34 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Rubel pediu a namorada em casamento na Baía de Todos-os-Santos
Rubel pediu a namorada em casamento na Baía de Todos-os-Santos -

Durante um passeio de lancha na Baía de Todos-os-Santos, o cantor Rubel surpreendeu a sua então namorada, a diretora criativa Manuella Leal, com um pedido de casamento. O momento foi registrado pela apresentadora Regina Casé e compartilhado nas redes sociais na noite de sábado, 31.

Além de Rubel e Manuella, agora noivos, Regina Casé estava acompanhada do seu marido, Estevão Ciavatta, de Tom Veloso, filho caçula de Caetano Veloso, e outros amigos e familiares.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por Regina Casé (@reginacase)

"O amor está no mar", iniciou ela na legenda, onde contou a história com uma série de vídeos e fotos.

"Ele chama a noiva pra dar um mergulho, vai lá no fundo e volta dizendo que encontrou um anel! Ela acha que foi um presente de Iemanjá... Ele pede ela em casamento, Manu acha que é uma brincadeira até que ela olha pra gente no barco, vibrando, batendo palmas, emocionados, e aí grita que sim", escreveu Regina.

A apresentadora disse ainda que ela e Jasmine, esposa de Tom Veloso, foram convidadas para ser madrinhas da união.

Leia Também:

Rivais? Paolla Oliveira abre o jogo sobre relação com Virginia Fonseca
Neta de rapper famoso morre aos 10 meses de vida
Bell Marques relembra momento difícil com a esposa: “Começo foi duro”

O próprio Rubel compartilhou o momento e também uma foto da noiva com o anel. "Depois da minha música ter casado tanta gente, chegou a nossa vez", celebrou.

Rubel é compositor e intérprete de sucessos como "Partilhar", canção muita usada pelos apaixonados em declarações de amor. Ele chegou a ser indicado ao Grammy Latino 2025.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

celebrações Manuella Leal pedido de casamento Regina Casé Rubel

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Rubel pediu a namorada em casamento na Baía de Todos-os-Santos
Play

Claudia Leitte revela tática espiritual para lidar com críticas

Rubel pediu a namorada em casamento na Baía de Todos-os-Santos
Play

Marina Sena se manifesta após Juliano Floss ser confirmado no BBB 26

Rubel pediu a namorada em casamento na Baía de Todos-os-Santos
Play

Bruna Marquezine e Shawn Mendes dão beijão no Ano Novo; vídeo

Rubel pediu a namorada em casamento na Baía de Todos-os-Santos
Play

Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

x