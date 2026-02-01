Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

LUTO

Neta de rapper famoso morre aos 10 meses de vida

A mãe da criança lamentou o ocorrido nas redes sociais

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

01/02/2026 - 13:23 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
A mãe da criança relatou o ocorrido na web
A mãe da criança relatou o ocorrido na web -

O rapper Snoop Dogg perdeu sua neta, Codi Dreaux, de apenas 10 meses. A garotinha nasceu de forma prematura e estava internada na UTI neonatal, recebendo alta médica há cerca de 20 dias.

Leia Também:

Arthur Aguiar expõe desafios na criação de filha com Maíra Cardi
Bell Marques relembra momento difícil com a esposa: “Começo foi duro”
Celebridade compra peça íntima de Britney Spears por R$ 400 mil

A informação foi divulgada pela filha do artista, Cori Broadus, através de um post no Instagram, neste sábado, 31. “Na segunda-feira perdi o amor da minha vida. Minha Codi”, escreveu na legenda da publicação.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Post da filha de Snoop Dog no Instagram
Post da filha de Snoop Dog no Instagram | Foto: Reprodução | Instagram

Snoop Dogg também se manifestou sobre o ocorrido, compartilhou uma foto ao lado da filha. Ele colocou apenas um coração na legenda, sem se aprofundar muito sobre o assunto doloroso para a família.

Snoop Dog e os filhos
Snoop Dog e os filhos | Foto: Reprodução | Instagram

Pai da criança, Wayne Deuce fez um post em seu perfil e confessou que está muito triste com o falecimento da herdeira. “Estou devastado desde que você partiu, Codi Dreaux. Mas sei que você está em paz. O papai sempre vai amar você”, declarou.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

luto Morte Rapper snoop dogg

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A mãe da criança relatou o ocorrido na web
Play

Claudia Leitte revela tática espiritual para lidar com críticas

A mãe da criança relatou o ocorrido na web
Play

Marina Sena se manifesta após Juliano Floss ser confirmado no BBB 26

A mãe da criança relatou o ocorrido na web
Play

Bruna Marquezine e Shawn Mendes dão beijão no Ano Novo; vídeo

A mãe da criança relatou o ocorrido na web
Play

Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

x