Neta de rapper famoso morre aos 10 meses de vida

A mãe da criança relatou o ocorrido na web - Foto: Reprodução | Instagram

O rapper Snoop Dogg perdeu sua neta, Codi Dreaux, de apenas 10 meses. A garotinha nasceu de forma prematura e estava internada na UTI neonatal, recebendo alta médica há cerca de 20 dias.

A informação foi divulgada pela filha do artista, Cori Broadus, através de um post no Instagram, neste sábado, 31. “Na segunda-feira perdi o amor da minha vida. Minha Codi”, escreveu na legenda da publicação.

Post da filha de Snoop Dog no Instagram | Foto: Reprodução | Instagram

Snoop Dogg também se manifestou sobre o ocorrido, compartilhou uma foto ao lado da filha. Ele colocou apenas um coração na legenda, sem se aprofundar muito sobre o assunto doloroso para a família.

Snoop Dog e os filhos | Foto: Reprodução | Instagram

Pai da criança, Wayne Deuce fez um post em seu perfil e confessou que está muito triste com o falecimento da herdeira. “Estou devastado desde que você partiu, Codi Dreaux. Mas sei que você está em paz. O papai sempre vai amar você”, declarou.