Neta de rapper famoso morre aos 10 meses de vida
A mãe da criança lamentou o ocorrido nas redes sociais
Por Franciely Gomes
O rapper Snoop Dogg perdeu sua neta, Codi Dreaux, de apenas 10 meses. A garotinha nasceu de forma prematura e estava internada na UTI neonatal, recebendo alta médica há cerca de 20 dias.
A informação foi divulgada pela filha do artista, Cori Broadus, através de um post no Instagram, neste sábado, 31. “Na segunda-feira perdi o amor da minha vida. Minha Codi”, escreveu na legenda da publicação.
Snoop Dogg também se manifestou sobre o ocorrido, compartilhou uma foto ao lado da filha. Ele colocou apenas um coração na legenda, sem se aprofundar muito sobre o assunto doloroso para a família.
Pai da criança, Wayne Deuce fez um post em seu perfil e confessou que está muito triste com o falecimento da herdeira. “Estou devastado desde que você partiu, Codi Dreaux. Mas sei que você está em paz. O papai sempre vai amar você”, declarou.
