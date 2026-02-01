Bell Marques relembra momento difícil com a esposa: “Começo foi duro”

O casal está junto há 45 anos - Foto: Reprodução | Instagram

Bell Marques usou suas redes sociais para relembrar um momento difícil com sua esposa, Ana Marques. O cantor fez um post em seu perfil do Instagram, neste sábado, 31, em celebração aos 45 anos de casamento com a amada e falou sobre o começo da história deles.

Em um dos relatos, o artista afirmou que Aninha era quem o ajudava financeiramente, pois ele não tinha muita coisa quando se conheceram. “O nosso começo foi duro, amore, você sabe disso”, disse ele, que é pai de Rafa e Pipo Marques.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

O famoso também declarou que a esposa foi a melhor coisa que aconteceu em sua vida e que ele é muito feliz por ter oficializado a relação com ela em 31 de janeiro de 1981, na Igreja da Vitória, em Salvador.

“Deus colocou em minhas mãos o maior presente da minha vida. [...] Você acreditou em mim quando eu mesmo duvidava. Acreditou nos meus sonhos e caminhou ao meu lado, sempre. Amore, amore meu, amor da minha vida, eu te amo. PARABÉNS!!!”, concluiu.