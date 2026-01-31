Ator da Globo corta consumo de bebida alcoólica e motivo surpreende

O ator falou abertamente sobre o tema - Foto: Ilustrativa | Freepik

Eduardo Moscovis resolveu dar adeus ao consumo de bebida alcoólica. O ator da Globo revelou que parou de beber há quase um ano e explicou que a meta inicial era ficar apenas cinco dias sem álcool, mas gostou da sensação.

“Estou sem beber desde o fim de março. Minha escolha de parar não estava relacionada à dieta que eu queria fazer, mas acabou funcionando, porque ajuda bastante. Minha ideia inicial foi ficar uns cinco dias sem beber, mas fui ficando e estou até agora, feliz da vida”, disse ele em entrevista à ‘Veja SP’.

Em seu relato, ele confessou que sua motivação para deixar o álcool surgiu após perder uma pessoa próxima e estar com muitas demandas de trabalho. “Liguei um sinal de alerta num momento da vida em que estava sendo submetido a uma grande demanda”, disparou.

“Tive uma perda repentina de uma pessoa muito próxima, estava em cartaz com uma peça (Duetos), ia começar a ensaiar e produzir esse monólogo e tinha toda a preparação e gravação da série (Fúria), sobre um universo que eu não domino, que é a luta”, concluiu.