Ator da Globo corta consumo de bebida alcoólica e motivo surpreende
O artista contou detalhes sobre a motivação da promessa
Por Franciely Gomes
Eduardo Moscovis resolveu dar adeus ao consumo de bebida alcoólica. O ator da Globo revelou que parou de beber há quase um ano e explicou que a meta inicial era ficar apenas cinco dias sem álcool, mas gostou da sensação.
“Estou sem beber desde o fim de março. Minha escolha de parar não estava relacionada à dieta que eu queria fazer, mas acabou funcionando, porque ajuda bastante. Minha ideia inicial foi ficar uns cinco dias sem beber, mas fui ficando e estou até agora, feliz da vida”, disse ele em entrevista à ‘Veja SP’.
Em seu relato, ele confessou que sua motivação para deixar o álcool surgiu após perder uma pessoa próxima e estar com muitas demandas de trabalho. “Liguei um sinal de alerta num momento da vida em que estava sendo submetido a uma grande demanda”, disparou.
“Tive uma perda repentina de uma pessoa muito próxima, estava em cartaz com uma peça (Duetos), ia começar a ensaiar e produzir esse monólogo e tinha toda a preparação e gravação da série (Fúria), sobre um universo que eu não domino, que é a luta”, concluiu.
