Homem é preso por perseguir ex-atriz da Globo

Mais um caso de perseguição na internet foi registrado contra uma famosa. Após um rapaz ser preso por seguir a atriz Isis Valverde, um homem foi detido após cometer o mesmo crime contra a ex-atriz da Globo Daniele Suzuki.

O stalker foi preso em Campo Limpo Paulista, região de São Paulo, após comparecer à delegacia e se entregar de forma espontânea, acompanhado de um advogado. Ele já estava sob um mandado de prisão preventiva, que foi expedido pela Justiça em dezembro de 2025.

Identificado como Danilo da Silva Macedo, o suspeito alegava ter um relacionamento com Daniele e enviava mensagens diárias nas redes sociais, com uma série de ofensas direcionadas à artista e seus familiares.

Em nota, o advogado de defesa, Adriano Cavalheiro, alegou que Danilo estava internado em uma clínica psiquiátrica e por isso só se entregou agora à polícia. “Em outubro os policiais estiveram na casa dele e apreenderam computador e celular para passarem por perícia”, disse ele ao portal g1.

“Fala que teve um relacionamento com a vítima, que ela falava sempre com ele, dava conselhos a ele. Ela pediu uma medida protetiva contra ele, ele foi intimado e continuou o contato com ela, e, por fim, foi decretada a prisão preventiva”, explicou.

Pronunciamento Daniele

Ciente do ocorrido, Daniele Suzuki também se pronunciou sobre o caso e disse que estava com medo de sofrer algo que colocasse sua integridade física, e a de seus familiares, em perigo.

“O que começou como uma postura de admiração pela minha trajetória profissional e pessoal evoluiu para mensagens com ameaças, inclusive de morte, inicialmente direcionadas a mim e, posteriormente, a familiares, amigos e até parceiros de trabalho”, disparou.

“A escalada de violência, mesmo sem qualquer resposta da minha parte, e a persistência desse comportamento evidenciaram a gravidade da situação, e entendi que precisava agir não apenas pela minha segurança, mas principalmente pela das pessoas que amo”, completou.

Por fim, a famosa garantiu que não tocará mais no assunto publicamente. “No momento, o caso segue sob responsabilidade das autoridades competentes. É tudo que direi por agora. Agradeço profundamente a preocupação de todos”, concluiu.