Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ENTRETENIMENTO
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

STALKER

Homem é preso por perseguir ex-atriz da Globo

O rapaz enviava mensagens ofensivas para a artista e seus familiares

Franciely Gomes

Por Franciely Gomes

31/01/2026 - 8:36 h

Siga o A TARDE no Google

Google icon
A famosa pediu uma medida protetiva contra o suspeito
A famosa pediu uma medida protetiva contra o suspeito -

Mais um caso de perseguição na internet foi registrado contra uma famosa. Após um rapaz ser preso por seguir a atriz Isis Valverde, um homem foi detido após cometer o mesmo crime contra a ex-atriz da Globo Daniele Suzuki.

Ver essa foto no Instagram

Um post compartilhado por DANNI SUZUKI (@danisuzuki)

O stalker foi preso em Campo Limpo Paulista, região de São Paulo, após comparecer à delegacia e se entregar de forma espontânea, acompanhado de um advogado. Ele já estava sob um mandado de prisão preventiva, que foi expedido pela Justiça em dezembro de 2025.

Tudo sobre Entretenimento em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Identificado como Danilo da Silva Macedo, o suspeito alegava ter um relacionamento com Daniele e enviava mensagens diárias nas redes sociais, com uma série de ofensas direcionadas à artista e seus familiares.

Leia Também:

Relembre todas as desclassificações da história do Big Brother Brasil
Gracyanne Barbosa assume primeiro namorado após separação
Sambista famoso é diagnosticado com pneumonia e altera agenda

Em nota, o advogado de defesa, Adriano Cavalheiro, alegou que Danilo estava internado em uma clínica psiquiátrica e por isso só se entregou agora à polícia. “Em outubro os policiais estiveram na casa dele e apreenderam computador e celular para passarem por perícia”, disse ele ao portal g1.

“Fala que teve um relacionamento com a vítima, que ela falava sempre com ele, dava conselhos a ele. Ela pediu uma medida protetiva contra ele, ele foi intimado e continuou o contato com ela, e, por fim, foi decretada a prisão preventiva”, explicou.

Pronunciamento Daniele

Ciente do ocorrido, Daniele Suzuki também se pronunciou sobre o caso e disse que estava com medo de sofrer algo que colocasse sua integridade física, e a de seus familiares, em perigo.

“O que começou como uma postura de admiração pela minha trajetória profissional e pessoal evoluiu para mensagens com ameaças, inclusive de morte, inicialmente direcionadas a mim e, posteriormente, a familiares, amigos e até parceiros de trabalho”, disparou.

“A escalada de violência, mesmo sem qualquer resposta da minha parte, e a persistência desse comportamento evidenciaram a gravidade da situação, e entendi que precisava agir não apenas pela minha segurança, mas principalmente pela das pessoas que amo”, completou.

Por fim, a famosa garantiu que não tocará mais no assunto publicamente. “No momento, o caso segue sob responsabilidade das autoridades competentes. É tudo que direi por agora. Agradeço profundamente a preocupação de todos”, concluiu.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

daniele suzuki Ex-atriz da Globo Stalker

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
A famosa pediu uma medida protetiva contra o suspeito
Play

Claudia Leitte revela tática espiritual para lidar com críticas

A famosa pediu uma medida protetiva contra o suspeito
Play

Marina Sena se manifesta após Juliano Floss ser confirmado no BBB 26

A famosa pediu uma medida protetiva contra o suspeito
Play

Bruna Marquezine e Shawn Mendes dão beijão no Ano Novo; vídeo

A famosa pediu uma medida protetiva contra o suspeito
Play

Filhas de Ivete curtem dia na Fenagro ao lado do pai, Daniel Cady

x