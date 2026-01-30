Relembre todas as desclassificações da história do Big Brother Brasil

Pedro Augusto fala com Jonas Sulzbach após empurrão que motivou sua expulsão do BBB 26 - Foto: Reprodução | Globo

A expulsão de Paulo Augusto Carvalhaes do BBB 26, anunciada nesta sexta-feira, 30, marcou o nono caso de desclassificação de um participante na história do reality show no país. O jovem de 21 anos deixou o confinamento após empurrar Jonas Sulzbach durante a dinâmica do Big Fone, de forma que a produção concluiu que o brother colocou em risco a integridade física do veterano.

Estreando em 2002, o BBB registrou a primeira expulsão somente em 2012. Confira todas.

Daniel Echaniz - BBB 12

A primeira expulsão da história do reality no Brasil foi motivada por uma acusação de abuso sexual contra o modelo Daniel Echaniz, que se aproveitou da também modelo Monique Amin após uma festa. Na ocasião, ele beijou a mulher enquanto ela estava embriagada e desacordada.

As imagens geraram forte repercussão e pressão do público, levando à expulsão do participante. A Polícia Civil do Rio de Janeiro investigou o caso, mas o inquérito acabou sendo arquivado no mesmo ano, após a sister afirmar que a relação havia sido consensual.

Ana Paula Renault - BBB 16

Participante da atual edição como veterana, Ana Paula acabou desclassificada após dar um tapa no rosto de Renan Oliveira. Depois da agressão, o brother procurou o confessionário para relatar o ocorrido, o que levou à expulsão da jornalista, que era uma das favoritas ao prêmio até então.

Marcos Harter - BBB 17

À época, o médico mantinha um relacionamento com Emilly Araújo dentro da casa, mas foi eliminado por comportamento agressivo após apertar o braço da sister, causando hematomas.

Após a repercussão do caso, ele foi expulso e indiciado por agressão. No ano seguinte, participou de A Fazenda – Nova Chance, da Record, onde terminou como vice-campeão.

Vanderson Brito - BBB 19

Nesse caso, o brother foi retirado do reality por denúncias feitas fora da casa. Ainda na primeira semana, acusações de agressão física e psicológica feitas por uma ex-namorada foram cruciais para que o homem fosse expulso do BBB.

Outras mulheres também o denunciaram por estupro, violência doméstica e importunação sexual, de modo que a Polícia Civil do Rio de Janeiro determinou que ele deixasse o programa para prestar depoimento. Ele saiu e não voltou mais para a atração.

Posteriormente, as denúncias foram arquivadas.

Hariany Almeida - BBB 19

Ainda na mesma edição, Hariany Almeida, que tinha vaga praticamente garantida na final, foi expulsa após empurrar Paula von Sperling depois de uma discussão no quarto. Apesar de Paula afirmar que não considerou o ato uma agressão, a direção optou pela desclassificação.

Também em 2019, Hariany participou de A Fazenda e ficou em segundo lugar.

Maria Bomani - BBB 22

Dessa vez, a expulsão aconteceu por conta de uma agressão ocorrida no Jogo da Discórdia.

A cantora deixou o programa após atingir a cabeça da sister Natália Deodato com um balde durante a dinâmica, que previa que os participantes jogassem água suja uns nos outros. Mesmo após pedir desculpas e alegar que não teve intenção de machucar a colega de confinamento, a atriz foi expulsa.

Antônio "Cara de Sapato" e MC Guimê - BBB 23

Na mesma edição, ambos os participantes foram desclassificados por acusações de assédio contra Dania Méndez, participante mexicana do reality La Casa de los Famosos.

Antônio "Cara de Sapato" foi flagrado segurando os pulsos da colega enquanto beijava o pescoço dela. Por conta da situação, a produção chegou a exibir um aviso de atenção nos monitores da casa, e também foram registrados selinhos dados sem o consentimento da modelo e influenciadora.

Pouco tempo depois, MC Guimê também teria tocado o corpo da mexicana sem autorização, de modo que ela chegou a afastar a mão do artista.

Wanessa Camargo - BBB 24

Antes da expulsão de Paulo Augusto, o caso mais recente havia sido registrado no BBB 24, quando Wanessa Camargo entrou no quarto e deu um tapa no pé de Davi Britto, que dormia coberto por um edredom após uma festa da atração. No dia seguinte, a cantora foi chamada ao confessionário e informada sobre sua expulsão.