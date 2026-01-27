REALITY SHOW
BBB 26: participante vira alvo de investigação após denúncia
Programa vem repercutindo nas redes sociais
Siga o A TARDE no Google
O BBB 26 vem causando polêmicas nesta nova edição. Mais um episódio dentro do reality show resultou no registro de um boletim de ocorrência por suspeita de intolerância religiosa, após a primeira prova do líder.
A denúncia foi feita pela Og Sperle, organização responsável pela União Wicca do Brasil, além do Conselho Estadual de Defesa e Promoção da Liberdade Religiosa e do Conselho Municipal pela Liberdade Religiosa.
O boletim de ocorrência foi registrado com base na Lei nº 7.716/1989, em seu artigo 20, que trata de crimes resultantes de preconceito de cor, raça, etnia, religião ou procedência nacional. A denúncia aponta intolerância religiosa.
Leia Também:
Segundo as organizações, o uso do termo “bruxa” é considerado ofensivo à bruxaria, religião reconhecida e protegida pelo ordenamento jurídico brasileiro.
O que aconteceu?
Durante uma das primeiras provas do reality show, realizada no dia 13 de janeiro, a participante do grupo Pipoca, Milena, se desentendeu com a veterana Sol Vega.
Já na madrugada do dia 14, após deixar a disputa, Milena utilizou o termo “bruxa velha” para se referir à veterana, o que motivou a denúncia formalizada pelas entidades religiosas.
Veja:
agora um mico: Milena chamando a Sol Vega de "bruxa velha"... ai me poupe, né mona! #BBB #BBB26 #ProvaDoLider #BBBB26 pic.twitter.com/mrUG0VE68u— gabe cards (@gabrielcards_) January 15, 2026
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes