BBB 26: participante vira alvo de investigação após denúncia

O BBB 26 vem causando polêmicas nesta nova edição. Mais um episódio dentro do reality show resultou no registro de um boletim de ocorrência por suspeita de intolerância religiosa, após a primeira prova do líder.

A denúncia foi feita pela Og Sperle, organização responsável pela União Wicca do Brasil, além do Conselho Estadual de Defesa e Promoção da Liberdade Religiosa e do Conselho Municipal pela Liberdade Religiosa.

O boletim de ocorrência foi registrado com base na Lei nº 7.716/1989, em seu artigo 20, que trata de crimes resultantes de preconceito de cor, raça, etnia, religião ou procedência nacional. A denúncia aponta intolerância religiosa.

Segundo as organizações, o uso do termo “bruxa” é considerado ofensivo à bruxaria, religião reconhecida e protegida pelo ordenamento jurídico brasileiro.

O que aconteceu?

Durante uma das primeiras provas do reality show, realizada no dia 13 de janeiro, a participante do grupo Pipoca, Milena, se desentendeu com a veterana Sol Vega.

Já na madrugada do dia 14, após deixar a disputa, Milena utilizou o termo “bruxa velha” para se referir à veterana, o que motivou a denúncia formalizada pelas entidades religiosas.

