BBB
NA BERLINDA

BBB 26: saiba quem está no segundo paredão do reality

Paredão foi formado no domingo, 25

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

26/01/2026 - 6:32 h
Brigido, Leandro e Matheus estão no segundo paredão do BBB 26, formado no domingo, 25. O mais votado será eliminado na próxima terça-feira, 27.

Anjo pela segunda semana consecutiva, Jonas estava imune. Como Presente do Anjo, ele escolheu assistir a um vídeo da família em vez de imunizar outro participante.

Leandro foi emparedado pela dinâmica da Caixa-Surpresa. Ele foi escolhido em consenso por Brigido e Alberto Cowboy para a berlinda.

O Líder da semana, Babu, indiciou Matheus. “Eu tinha duas preferências e vi que a casa tinha uma tendência. Preferi colocar a tendência para ver as outras colocações que teremos no Paredão. Indico o Matheus por estratégia de jogo”, disse o ator.

Sarah, que tinha direito a vetar uma pessoa pela dinâmica da Caixa-Surpresa, tirou o voto de Ana Paula. A jornalista teria voto com peso dois.

O mais votado pela casa foi Brigido. O brother recebeu seis votos no Confessionário. Nesta semana, não houve prova Bate e Volta.

Foto: Divulgação | Globo

Veja quem votou em quem?

  • Leandro votou em Brigido
  • Juliano votou em Brigido
  • Chaiany votou em Brigido
  • Alberto Cowboy votou em Chaiany
  • Samira votou em Gabriela
  • Breno votou em Brigido
  • Jordana votou em Sol Veja
  • Brigido votou em Chaiany
  • Maxiane votou em Gabriela
  • Paulo Augusto votou em Sol Vega
  • Marciele votou em Gabriela
  • Marcelo votou em Brigido
  • Sol Vega votou em Chaiany
  • Matheus votou em Ana Paula
  • Gabriela votou em Juliano
  • Edilson votou em Sol Vega
  • Milena votou em Brigido
  • Solange Couto votou em Milena
  • Sarah votou em Chaiany

