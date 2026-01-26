NA BERLINDA
BBB 26: saiba quem está no segundo paredão do reality
Paredão foi formado no domingo, 25
Por Edvaldo Sales
Brigido, Leandro e Matheus estão no segundo paredão do BBB 26, formado no domingo, 25. O mais votado será eliminado na próxima terça-feira, 27.
Anjo pela segunda semana consecutiva, Jonas estava imune. Como Presente do Anjo, ele escolheu assistir a um vídeo da família em vez de imunizar outro participante.
Leandro foi emparedado pela dinâmica da Caixa-Surpresa. Ele foi escolhido em consenso por Brigido e Alberto Cowboy para a berlinda.
O Líder da semana, Babu, indiciou Matheus. “Eu tinha duas preferências e vi que a casa tinha uma tendência. Preferi colocar a tendência para ver as outras colocações que teremos no Paredão. Indico o Matheus por estratégia de jogo”, disse o ator.
Sarah, que tinha direito a vetar uma pessoa pela dinâmica da Caixa-Surpresa, tirou o voto de Ana Paula. A jornalista teria voto com peso dois.
O mais votado pela casa foi Brigido. O brother recebeu seis votos no Confessionário. Nesta semana, não houve prova Bate e Volta.
Veja quem votou em quem?
- Leandro votou em Brigido
- Juliano votou em Brigido
- Chaiany votou em Brigido
- Alberto Cowboy votou em Chaiany
- Samira votou em Gabriela
- Breno votou em Brigido
- Jordana votou em Sol Veja
- Brigido votou em Chaiany
- Maxiane votou em Gabriela
- Paulo Augusto votou em Sol Vega
- Marciele votou em Gabriela
- Marcelo votou em Brigido
- Sol Vega votou em Chaiany
- Matheus votou em Ana Paula
- Gabriela votou em Juliano
- Edilson votou em Sol Vega
- Milena votou em Brigido
- Solange Couto votou em Milena
- Sarah votou em Chaiany
