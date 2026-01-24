BBB 26: noite de tensão termina com baiano no paredão

Baiano foi indicado por Brigido e Alberto Cowboy - Foto: Reprodução | TV Globo

O baiano Leandro Rocha está no paredão do BBB 26 após decisão de Brigido e Alberto Cowboy. Ele foi indicado para a segunda berlinda da temporada durante uma dinâmica ao vivo na noite de sexta-feira, 23. A atividade também rendeu consequências para outros quatro participantes.

Os brothers foram surpreendidos com um botão misterioso e 5 caixas-surpresas no gramado. A caixa 1 dava um veto de voto, a caixa 2 tirava o voto da pessoa que a abrisse, a caixa 3 dava peso 2 ao voto e os jogadores das caixas 4 e 5 deveriam emparedar alguém em consenso.

Quem abriu cada caixa

A primeira caixa foi aberta por Sarah, que vai ter direito a vetar o voto de uma pessoa no domingo. Na sequência, ela escolheu Jonas para abrir a caixa 2. Com isso, ele não votará no próximo Paredão. O rapaz escolheu Ana Paula para abrir a caixa 3.

A jornalista abriu a terceira caixa e terá um voto peso 2 no domingo. Depois, ela escolheu Cowboy para abrir a caixa 4. Ele precisou escolher alguém para abrir a caixa 5 e a opção escolhida foi Brigido. Em consenso, os dois emparedaram Leandro.

Dinâmica da semana

A programação da semana do reality show foi anunciada pelo apresentador Tadeu Schmidt durante a edição de quinta-feira, 22. "Amanhã tem Prova do Anjo, será autoimune, amanhã também vai rolar a dinâmica das caixas surpresas no programa ao vivo", disse.

"Como resultado dessa dinâmica, uma pessoa vai para o paredão, outra vai perder o voto no próximo paredão, outra vai ter voto valendo peso dois, e outra vai ganhar o direito de vetar o voto de alguém. No domingo, durante o presente do anjo, o jogador que for o anjo da semana vai poder escolher entre ver o vídeo da família ou dar uma imunidade para alguém", continuou.

"À noite, teremos a formação do paredão triplo: um anjo autoimune, podendo ter mais um imune, um jogador já estará no paredão pela dinâmica das caixas, teremos mais um emparedado pelo líder e outro pela casa. Como vocês sabem, esta semana não temos Prova Bate e Volta", completou Schmidt.