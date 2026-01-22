Reviravolta: ex-BBB Pedro planeja processar Globo após saída

O rapaz pediu para sair do programa após assediar Jordana - Foto: Reprodução | TV Globo

A saída de Pedro Espindola do BBB 26 pode causar uma dor de cabeça à TV Globo. Fora do reality show, após importunar sexualmente uma participante, o rapaz planeja processar a emissora pela exposição do caso em rede nacional.

Segundo informações divulgadas pelo Metrópoles, os advogados de defesa do ex-BBB alegaram que ele está em tratamento psiquiátrico desde 2017 e que não deveria ter sido selecionado para o programa, reforçando uma falha da produção durante as seletivas.

“É só olhar para a situação na casa dele e você já vê o primeiro sinal de problema. No vídeo das rosas ele diz que ganha tudo aquilo, mas ele precisou colocar uma dívida no cartão de crédito para comprar um berço para filha”, alega um dos profissionais responsáveis pelo caso de Pedro.

Ele ainda destaca que a Globo deveria utilizar critérios mais rígidos na escolha dos participantes do programa. “A Rede Globo não fez NENHUMA espécie de checagem, ou triagem, dos participantes. Se tivessem feito, Pedro nunca teria sido selecionado. É a mesma postura irresponsável que deixou que o Henri Castelli voltasse para o programa para ter outra convulsão”, afirmou.

Danos psicológicos

Ainda na defesa, os profissionais acusaram o canal de causar danos psicológicos ainda mais graves para Pedro, já que ele foi exposto, criticado e ridicularizado durante outros programas da Globo, como o ‘Mais Você’, apresentado por Ana Maria Braga.

“Ele foi excluído da vinheta, foi caçoado em rede nacional pela Ana Maria Braga que disse que não teria o ‘desprazer’ de conversar com ele. Ele está sendo tratado como expulso, o que não foi, e agora está sendo linchado pelo tribunal da internet”, dispararam.

“Nós não queremos minimizar o que o Pedro fez. Mas se a Globo tivesse adotado uma postura responsável, a situação não teria tomado a proporção que tomou”, concluíram os advogados.