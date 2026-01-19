Menu
BBB
POLÊMICA

Ana Maria Braga detona Pedro após assédio no BBB: “Desprazer”

Apresentadora admitiu alívio por não precisar entrevistar Pedro

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

19/01/2026 - 13:09 h
Ana Maria Braga admitiu, nesta segunda-feira, 19, ao vivo, estar aliviada após a saída de Pedro do BBB 26, na noite de domingo, 18. Logo após a desistência do brother, Jordana, colega de confinamento do rapaz, revelou que ele tentou assediá-la dentro da casa.

A apresentadora celebrou que não precisará entrevistar o participante. "Começo essa semana de alma lavada, enxaguada, aliviada em saber que não terei o desprazer de entrevistar o Pedro aqui no meu café da manhã", revelou hoje no ‘Mais Você’.

"Porque, se ele não tivesse sido expulso, é bem provável que ele fosse eliminado no primeiro Paredão que ele estivesse. Pelas atitudes dele, acho que a própria produção do programa teria tirado ele de lá", completou.

Além disso, Ana Maria Braga condenou Pedro por forçar um beijo em jordana no reality. "Como disse o Tadeu, se ele não tivesse apertado o botão para sair, ele seria eliminado. Porque é inadmissível a importunação sexual em uma mulher onde quer que seja", concluiu.

Assista:

Leia Também:

BBB 26: após assédio, esposa de Pedro toma atitudes radicais
Vai ser preso? Justiça é acionada após Pedro assediar colega no BBB
Primeiro paredão do BBB 26 é formado; saiba quem está na berlinda

O que aconteceu?

De acordo com Jordana, Pedro entrou com ela no confessionário, a agarrou e tentou beijá-la a força. “Ele entrou comigo no confessionário, me pegou pelo pescoço e tentou me beijar”, disse ela em conversa com Breno e Paulo Augusto.

Em seguida, a participante declarou que confrontou Pedro. “Eu falei: ‘Você está louco, o que você está fazendo? Ele falou: ‘Estou fazendo o que me deu vontade'”, contou Jordana.

Veja a cena que foi relatado por Jordana:

Pedro apertou o botão de desistência

Na noite de ontem, o brother apertou o botão logo após botão ficar verde. Na semana passada, ele foi escolhido por votação popular, após participar da dinâmica da Casa de Vidro pela região Sul.

Os participantes estão na sala e presenciam a desistência de Pedro, que logo entra no Confessionário. "Já tava passando do ponto em todos os sentidos", disse Juliano Floss. "Apertou, já saiu", definiu Jonas Sulzbach.

x