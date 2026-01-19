Menu
BERLINDA

Primeiro paredão do BBB 26 é formado; saiba quem está na berlinda

Edvaldo Sales

Por Edvaldo Sales

19/01/2026 - 6:35 h
A edição de 2026 do BBB já tem o seu primeiro Paredão, que foi formado no domingo, 18. Aline, Ana Paula e Milena disputam a preferência do público. A mais votada será eliminada nesta terça-feira, 20.

Durante o programa exibido pela Globo no domingo, Jonas, o Anjo, imunizou Sarah. Alberto Cowboy, o Líder, indicou Milena. Paulo Augusto foi o mais votado pela casa. O brother recebeu 11 votos no Confessionário.

Paulo Augusto, Aline (indicada por Marcelo no Big Fone) e Ana Paula (contragolpe de Aline) participaram da prova Bate e Volta. Paulo venceu a dinâmica e se salvou do Paredão.

Confira quem votou em quem:

  • Solange Couto votou em Paulo Augusto
  • Ana Paula votou em Paulo Augusto
  • Breno votou em Paulo Augusto
  • Aline votou em Paulo Augusto
  • Jonas votou em Paulo Augusto
  • Maxiane votou em Paulo Augusto
  • Brigido votou em Sol Veja
  • Sarah votou em Paulo Augusto
  • Edilson votou em Sol Vega
  • Jordana votou em Edilson
  • Marcelo votou em Paulo Augusto
  • Marciele votou em Juliano
  • Juliano votou em Sol Veja
  • Samira votou em Paulo Augusto
  • Babu votou em Sol Vega
  • Milena votou em Paulo Augusto
  • Paulo Augusto votou em Sol Vega
  • Sol Vega votou em Juliano
  • Matheus votou em Maxiane
  • Gabriela votou em Paulo Augusto
  • Leandro votou em Jonas
  • Chaiany votou em Brigido

Paredão foi formado no domingo, 18
Paredão foi formado no domingo, 18
Paredão foi formado no domingo, 18
Paredão foi formado no domingo, 18
