Primeiro paredão do BBB 26 é formado; saiba quem está na berlinda
Paredão foi formado no domingo, 18
Por Edvaldo Sales
A edição de 2026 do BBB já tem o seu primeiro Paredão, que foi formado no domingo, 18. Aline, Ana Paula e Milena disputam a preferência do público. A mais votada será eliminada nesta terça-feira, 20.
Durante o programa exibido pela Globo no domingo, Jonas, o Anjo, imunizou Sarah. Alberto Cowboy, o Líder, indicou Milena. Paulo Augusto foi o mais votado pela casa. O brother recebeu 11 votos no Confessionário.
Paulo Augusto, Aline (indicada por Marcelo no Big Fone) e Ana Paula (contragolpe de Aline) participaram da prova Bate e Volta. Paulo venceu a dinâmica e se salvou do Paredão.
Confira quem votou em quem:
- Solange Couto votou em Paulo Augusto
- Ana Paula votou em Paulo Augusto
- Breno votou em Paulo Augusto
- Aline votou em Paulo Augusto
- Jonas votou em Paulo Augusto
- Maxiane votou em Paulo Augusto
- Brigido votou em Sol Veja
- Sarah votou em Paulo Augusto
- Edilson votou em Sol Vega
- Jordana votou em Edilson
- Marcelo votou em Paulo Augusto
- Marciele votou em Juliano
- Juliano votou em Sol Veja
- Samira votou em Paulo Augusto
- Babu votou em Sol Vega
- Milena votou em Paulo Augusto
- Paulo Augusto votou em Sol Vega
- Sol Vega votou em Juliano
- Matheus votou em Maxiane
- Gabriela votou em Paulo Augusto
- Leandro votou em Jonas
- Chaiany votou em Brigido
