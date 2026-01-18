Menu
HOME > BBB
REPERCUSSÃO NEGATIVA

Expulsão? Após polêmicas no BBB 26, Globo decide destino de Pedro

Patrocinadores do reality evitam utilizar Pedro em seus posts nas redes

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

18/01/2026 - 10:50 h
Pedro, participante do BBB 26 no grupo Pipoca
Pedro, participante do BBB 26 no grupo Pipoca -

As marcas anunciantes do BBB 26 estão cada vez mais decididas sobre a presença do participante Pedro, do grupo Pipoca, dentro do reality show. Já na primeira semana, o brother tem colecionado uma série de polêmicas dentro da casa, o que desagradou as patrocinadoras e obrigou a TV Globo a tomar uma atitude em relação ao curitibano.

Segundo informação do jornalista Gabriel Perline, é consenso na direção da emissora que Pedro precisa sair do BBB26. Para isso, a Globo deve intensificar a exibição das contradições do brother nas edições ao vivo para não desagradar anunciantes.

No momento, os patrocinadores do reality evitam utilizar Pedro em seus posts nas redes, já que não querem vincular o rapaz a seus nomes e produtos.

Leia Também:

Baiano Leandro entra no BBB 26 após Globo mudar regra de última hora
Como está Henri Castelli? Ator fala sobre crises convulsivas no BBB 26
Sem nada? Cachê de Edilson Capetinha no BBB 26 pode ser bloqueado

Polêmicas

A briga mais recente de Pedro dentro da casa aconteceu neste sábado, 17, quando ele irritou o dançarino Juliano Floss ao sujar uma peça de roupa de Marina Sena levada como lembrança.

“Com todo o respeito, mano… Você sujou a porra da minha mochila hoje e não me falou nada, mano? Não é possível que você é tão sem noção! Você é o cara mais sem noção que eu conheço na minha vida! Vai tomar no cu. Era só falar que você derrubou… Você sujou a única coisa que eu tinha importante aqui”, disparou o dançarino contra Pedro.

Pouco depois, o brother recebeu um sermão de Babu Santana: “Faz tua estratégia, grita, faz o que quiser. Mas você não pode agredir, nem depredar as coisas das pessoas. Você derrubou, não falou e o cara descobriu agora. Como a gente vai saber que foi sem querer? Você quer elaborar um jogo todo estranho. Você não tem subsídio pra ir contra um cara que te abraçou. Coisa feia.”

Antes disso, ele já tinha gerado polêmica em diversas outras situações, como quando apareceu nu no banheiro, brigou com Ana Paula Renault e nas diversas declarações sobre ter traído a esposa fora do reality show.

Tags:

BBB Globo Pedro Polêmicas. realities

x