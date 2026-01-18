Baiano Leandro entra no BBB 26 após Globo mudar regra de última hora

BBB 26 amplia vagas e confirma entrada do baiano Leandro - Foto: Reprodução | Rede Globo

A dinâmica do Quarto Branco do BBB 26 chegou ao fim neste sábado, 17, com uma reviravolta inesperada e garantiu a entrada do baiano Leandro na casa mais vigiada do Brasil. Diferente do formato inicialmente anunciado, a produção decidiu ampliar o número de vagas e permitiu que quatro participantes seguissem no jogo.

Além de Leandro, também conquistaram um lugar na casa Chaiany, Gabriela e Matheus. Já Rafaella não resistiu à prova final, passou mal durante a dinâmica e acabou eliminada da disputa, recebendo R$ 50 mil como prêmio de consolação.

Para encerrar a etapa do Quarto Branco, a TV Globo promoveu uma prova de resistência dentro do próprio espaço, anunciada durante o programa ao vivo. A atividade foi criada após a decisão de dobrar o número de vagas, transformando a disputa em um teste físico e emocional decisivo para os confinados.

Com a vitória, os quatro classificados entram oficialmente no BBB 26 neste domingo, 18, com benefícios importantes: todos entraram no VIP e estão imunes na primeira semana de jogo.

O Quarto Branco foi inaugurado na segunda-feira, 12, junto com a estreia do reality, reunindo participantes que haviam perdido as disputas das Casas de Vidro. Inicialmente, dez pessoas participaram da dinâmica, mas Marciel desistiu antes mesmo de entrar, cedendo sua vaga para Breno.

Ao longo dos dias, a pressão do confinamento levou a uma série de desistências. Ricardinho foi o primeiro a apertar o botão vermelho. Depois, Elisa deixou a prova. Lívia abandonou a disputa durante uma ação publicitária que oferecia R$ 50 mil a quem desistisse, seguida por Ricardo, que também optou por sair.

A entrada de Leandro marca mais uma presença baiana na edição, que já conta com o ex-jogador Edilson Capetinha.

Quem é Leandro?

Natural de Salvador, Leandro é produtor cultural e arte-educador. Ele tem 42 anos, e mora atualmente no bairro de Itapuã.

O brother foi criado pela avó e cresceu ao lado de dois irmãos, com quem enfrentou muitas dificuldades. Ainda criança, vendeu picolé, raspou cana, limpou casas e vendeu amendoim na feira para ajudar em casa.

Na juventude, Leandro viveu um período nas ruas e bem mais tarde se formou em Artes Cênicas e Música na Universidade Federal da Bahia (UFBA), tornando-se o primeiro da família a conquistar um diploma.

Entretanto, o profissional nunca conseguiu realizar seu sonho de viver da música e , por causa disso, não costuma sair para se divertir. Leandro também revalou que tem poucos amigos e apresenta dificuldade de confiar nas pessoas, mas pretende mostrar o seu potencial do BBB 26.