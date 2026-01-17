CONFINAMENTO
BBB 26: Quarto Branco tem mais uma desistência após 100 horas de prova
Cinco participantes ainda disputam três vagas para entrar no reality show
Por Gustavo Nascimento
Mais um participante do Quarto Branco desistiu e perdeu a chance de entrar no BBB 26. Após mais de 100 horas de resistência, o goiano Ricardo apertou o botão às 3h39 da manhã e abandonou a dinâmica.
Pouco antes das 3h da manhã, o modelo conversou com os outros participantes confinados sobre o desejo de desistir, comentando que estava com fome. Ele já havia comido todas as suas bolachas e não achou justo aceitar o suprimento oferecido por Chaiany.
Ele ainda comentou a saída da amazonense Lívia Christina, que apertou o botão horas antes ao aceitar o presente de um dos patrocinadores do reality: "Aí você pensa que os R$ 50 mil estavam aqui na sua frente e você sai sem nada", lamentou Ricardo.
Na ocasião, Lívia foi presenteada com a quantia em dinheiro, um contrato para participar da próxima campanha da marca e dez anos em produtos. A proposta havia sido apresentada aos candidatos na noite de sexta-feira, 16.
A conversa com os colegas de confinamento durou cerca de 40 minutos e foi decisiva para Ricardo decidir deixar a dinâmica. Sob aplausos, ele apertou o botão.
A desistência de Ricardo aconteceu enquanto os brothers e sisters do BBB 26 curtiam a primeira festa da edição.
Quarto Branco
Antes de Ricardo e Lívia, outros dois participantes já haviam desistido do Quarto Branco:
- o atleta de futebol freestyle Ricardinho, que apertou o botão na terça-feira, 13;
- e a modelo Elisa, que saiu do cômodo no final da tarde de quinta-feira, 15.
A dinâmica já bateu o recorde histórico de mais longo do reality após 60 horas. Cinco candidatos ainda disputam as três vagas no programa: Chaiany, Gabriela, Matheus, Leandro e Rafaella.
