HOME > ENTRETENIMENTO
CONFINAMENTO

BBB 26: Quarto Branco tem mais uma desistência após 100 horas de prova

Cinco participantes ainda disputam três vagas para entrar no reality show

Gustavo Nascimento

Por Gustavo Nascimento

17/01/2026 - 10:48 h | Atualizada em 17/01/2026 - 11:41
Participante desiste do Quarto Branco no BBB 26
Participante desiste do Quarto Branco no BBB 26 -

Mais um participante do Quarto Branco desistiu e perdeu a chance de entrar no BBB 26. Após mais de 100 horas de resistência, o goiano Ricardo apertou o botão às 3h39 da manhã e abandonou a dinâmica.

Pouco antes das 3h da manhã, o modelo conversou com os outros participantes confinados sobre o desejo de desistir, comentando que estava com fome. Ele já havia comido todas as suas bolachas e não achou justo aceitar o suprimento oferecido por Chaiany.

Ele ainda comentou a saída da amazonense Lívia Christina, que apertou o botão horas antes ao aceitar o presente de um dos patrocinadores do reality: "Aí você pensa que os R$ 50 mil estavam aqui na sua frente e você sai sem nada", lamentou Ricardo.

Leia Também:

Sem nada? Cachê de Edilson Capetinha no BBB 26 pode ser bloqueado
BBB 26: ex-namorada de brother revela que foi agredida por ele
Sister do BBB 26 reclama de odor das partes íntimas: “Tá podre”

Na ocasião, Lívia foi presenteada com a quantia em dinheiro, um contrato para participar da próxima campanha da marca e dez anos em produtos. A proposta havia sido apresentada aos candidatos na noite de sexta-feira, 16.

A conversa com os colegas de confinamento durou cerca de 40 minutos e foi decisiva para Ricardo decidir deixar a dinâmica. Sob aplausos, ele apertou o botão.

A desistência de Ricardo aconteceu enquanto os brothers e sisters do BBB 26 curtiam a primeira festa da edição.

Quarto Branco

Antes de Ricardo e Lívia, outros dois participantes já haviam desistido do Quarto Branco:

  • o atleta de futebol freestyle Ricardinho, que apertou o botão na terça-feira, 13;
  • e a modelo Elisa, que saiu do cômodo no final da tarde de quinta-feira, 15.

A dinâmica já bateu o recorde histórico de mais longo do reality após 60 horas. Cinco candidatos ainda disputam as três vagas no programa: Chaiany, Gabriela, Matheus, Leandro e Rafaella.

x