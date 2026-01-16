Sister do BBB 26 reclama de odor das partes íntimas: “Tá podre”

A sister já havia reclamado do forte odor - Foto: Reprodução | TV Globo

Chaiany voltou a reclamar sobre o odor de suas partes íntimas no BBB 26. Confinada no Quarto Branco há mais de três dias, a sister afirmou que a região está com um cheiro muito forte e que ela não está aguentando mais.

“Tô fedendo é tudo... Priquito é o que eu mais tô é fedendo aqui. Meu fedor tá me irritando muito!”, disse ela. Em seguida, a jovem recebeu um chamado de atenção da produção do reality show. “Atenção: roupas íntimas trocadas na despensa e lixo no lixo”, informou a voz alterada com efeito.

Tudo sobre BBB em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Ciente de que descartou sua calcinha usada no local errado, Chaiany disse que não pretende retirá-la do lixo. “Eu joguei minha calcinha no lixo e não vou pegar, não! Eu vou enfiar minha mão lá? Se você pedir com carinho, eu vou lá e pego. Mas, por favor, né? O trem tá PODRE!”, disparou.

Quarto Branco

Vale lembrar que os confinados do Quarto Branco não possuem direito a banho. Eles estão sendo alimentados apenas com água e biscoito de água e sal, além de serem acordados com barulhos incômodos em diversas horas do dia.

A ideia é que os três últimos participantes que restarem entrem na casa principal pelo grupo Pipoca, recebendo o direito de disputar pelo prêmio milionário deste ano, que chega a quase R$ 6 milhões.