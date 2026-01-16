SINCERONA
Sister do BBB 26 reclama de odor das partes íntimas: “Tá podre”
A jovem está sem tomar banho há mais de três dias
Por Franciely Gomes
Chaiany voltou a reclamar sobre o odor de suas partes íntimas no BBB 26. Confinada no Quarto Branco há mais de três dias, a sister afirmou que a região está com um cheiro muito forte e que ela não está aguentando mais.
“Tô fedendo é tudo... Priquito é o que eu mais tô é fedendo aqui. Meu fedor tá me irritando muito!”, disse ela. Em seguida, a jovem recebeu um chamado de atenção da produção do reality show. “Atenção: roupas íntimas trocadas na despensa e lixo no lixo”, informou a voz alterada com efeito.
Ciente de que descartou sua calcinha usada no local errado, Chaiany disse que não pretende retirá-la do lixo. “Eu joguei minha calcinha no lixo e não vou pegar, não! Eu vou enfiar minha mão lá? Se você pedir com carinho, eu vou lá e pego. Mas, por favor, né? O trem tá PODRE!”, disparou.
Quarto Branco
Vale lembrar que os confinados do Quarto Branco não possuem direito a banho. Eles estão sendo alimentados apenas com água e biscoito de água e sal, além de serem acordados com barulhos incômodos em diversas horas do dia.
A ideia é que os três últimos participantes que restarem entrem na casa principal pelo grupo Pipoca, recebendo o direito de disputar pelo prêmio milionário deste ano, que chega a quase R$ 6 milhões.
