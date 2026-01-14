Menu
BBB 26

Quarto Branco do BBB 26 pode quebrar recorde; entenda dinâmica

Programa vem agitando as redes sociais

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

14/01/2026 - 14:53 h
O Big Brother Brasil 26 já começou movimentando a televisão brasileira. Um dos principais motivos é a dinâmica do Quarto Branco, que vem agitando as redes sociais e já ultrapassou 30 horas de duração na madrugada desta quarta-feira,14.

No entanto, para bater o recorde histórico, os participantes precisam resistir por mais de 50 horas no confinamento.

A atração, que retornou com força total na estreia da temporada, tem conquistado os internautas. Com uma estrutura totalmente branca, o espaço conta apenas com banheiro, água e biscoito cream cracker. Os participantes do grupo Pipoca seguem resistindo para conquistar uma vaga definitiva na casa.

Entenda o que pode ter provocado convulsão de Henri Castelli
Henri Castelli sofre convulsão no BBB e colegas entram em desespero
Governo Federal rompe o silêncio após fala sobre Bolsa Família no BBB

A última vez que a dinâmica marcou 50 horas foi no BBB 10 (2010), quando Angélica Morango, Cacau Colucci e Serginho Orgastic permaneceram por mais de dois dias no Quarto Branco, aguardando a decisão do público sobre quem receberia a imunidade. A edição ficou marcada como uma das experiências mais traumáticas da história do reality show.

Nesta edição, para que o recorde seja quebrado, será necessário ultrapassar a marca estabelecida há mais de 16 anos. No BBB 26, seguem resistindo no Quarto Branco: Elisa e Matheus, da Região Sul; Gabriela, da Região Sudeste; Chaiany e Ricardo, da Região Centro-Oeste; e Rafaella e Leandro, da Região Nordeste.

Dinâmica do Quarto Branco

Os participantes que ainda permanecem no Quarto Branco continuam resistindo ao tempo, conforme as regras explicadas no início da dinâmica.

“Para entrar no BBB 26, eles vão ter que superar o Quarto Branco. Quem quiser ir embora, basta apertar o botão e sair. O grau de dificuldade vai aumentar conforme o tempo passar. E os dois últimos que permanecerem no Quarto Branco garantem vaga no BBB 26”, disse.

x