Henri Castelli sofre convulsão no BBB e colegas entram em desespero
Castelli precisou ser encaminhado ao hospital após atendimento no programa
Por Edvaldo Sales
O ator Henri Castelli passou mal durante a Prova do Líder do BBB 26 na manhã desta quarta-feira, 14. Na ocasião, os outros brothers alertaram a produção de que ele estava caído na piscina de bolinhas e convulsionando.
"Produção, ele está passando mal. Está convulsionando", gritaram, desesperados. A prova foi interrompida e a equipe médica entrou para socorrer Castelli.
Veja o momento:
"Atenção todos, desçam do trampolim e aguardem instruções", informou a direção. Abalada, Sarah Andrade chorou muito.
Depois, a produção entrou em contato com os participantes novamente para avisar que o ator está bem. "Atenção, ele está consciente e bem", avisou a direção.
Encaminhado ao hospital após atendimento no programa
Após o episódio ocorrido durante a Prova do Líder, Henri Castelli foi levado a um hospital na manhã desta quarta-feira, 14, para a realização de exames. A informação foi confirmada pela TV Globo, por meio de sua assessoria.
Em nota, a emissora informou que o ator recebeu atendimento imediato da equipe médica do reality ainda durante a prova e, em seguida, foi encaminhado para avaliação hospitalar.
"Depois de ter sido prontamente atendido pela equipe médica do programa durante a realização da prova do líder esta manhã, o participante Henri Castelli foi encaminhado para realização de exames num hospital", diz o comunicado.
