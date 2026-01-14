Henri Castelli sofre convulsão no BBB e colegas entram em desespero

Castelli precisou ser atendido pela equipe médica - Foto: Reprodução | TV Globo

O ator Henri Castelli passou mal durante a Prova do Líder do BBB 26 na manhã desta quarta-feira, 14. Na ocasião, os outros brothers alertaram a produção de que ele estava caído na piscina de bolinhas e convulsionando.



"Produção, ele está passando mal. Está convulsionando", gritaram, desesperados. A prova foi interrompida e a equipe médica entrou para socorrer Castelli.

Veja o momento:

🚨URGENTE: Momento em que Henri Castelli teve uma crise de convulsão durante a prova do líder.



— Hora da Fofoca #BBB26 (@horadafofocatv) January 14, 2026

"Atenção todos, desçam do trampolim e aguardem instruções", informou a direção. Abalada, Sarah Andrade chorou muito.



Depois, a produção entrou em contato com os participantes novamente para avisar que o ator está bem. "Atenção, ele está consciente e bem", avisou a direção.

Encaminhado ao hospital após atendimento no programa

Após o episódio ocorrido durante a Prova do Líder, Henri Castelli foi levado a um hospital na manhã desta quarta-feira, 14, para a realização de exames. A informação foi confirmada pela TV Globo, por meio de sua assessoria.

Em nota, a emissora informou que o ator recebeu atendimento imediato da equipe médica do reality ainda durante a prova e, em seguida, foi encaminhado para avaliação hospitalar.

"Depois de ter sido prontamente atendido pela equipe médica do programa durante a realização da prova do líder esta manhã, o participante Henri Castelli foi encaminhado para realização de exames num hospital", diz o comunicado.

