Entenda o que pode ter provocado convulsão de Henri Castelli

A primeira Prova do Líder do Big Brother Brasil 2026 é de resistência e começou na noite de terça-feira, 13. Ainda não há vencedor, no entanto, a dinâmica invadiu a internet por motivos de saúde.

Enquanto participava da disputa, na manhã desta quarta, 14, o ator Henri Castelli passou mal e, ao que tudo indica, teve um episódio de convulsão.

A prova foi interrompida e a equipe médica entrou para socorrer Castelli e, em seguida, ele foi levado para uma unidade hospitalar.

Para entender o que pode ter ocasionado a situação, o portal A TARDE entrou em contato com a neurologista Ana Flávia Freire, do Hospital da Bahia e da clínica AMO, que explicou os possíveis cenários.

"Por exemplo, desidratação aguda, variações no sódio, variações na glicemia, algum tipo de medicação ou abstinência a alguma medicação ou algum tipo de substância tóxica como ingestão excessiva de álcool ou outras substâncias ilícitas, por exemplo', explicou.

Segundo a especialista, considerando que a convulsão tenha sido provocada por algum desses fatores, qualquer pessoa pode passar pela situação.

No caso de Henri, as convulsões ocorreram quando ele estava passando por uma situação de estresse, quando seu corpo enfrentava uma situação atípica.



"Em uma atividade física intensa que você perde muito suor e faz uma desidratação aguda ou um jejum muito prolongado, que sua glicemia vai cair, vai fazer uma hipoglicemia. Então, qualquer pessoa pode passar por essa situação", alertou.

Ana Flávia afirma que o cansaço e a privação do sono são dois dos fatores desencadeantes mais comuns em uma crise convulsiva.

Atenção aos sinais!

A neurologista aponta que existem vários tipos de crise convulsiva e que, em alguns casos, o corpo pode dar avisos como:

Mal-estar;

Tontura;

Escurecimento visual;

Sentir cheiros estranhos;

Sensação de déjà-vu.

No entanto, outros casos podem não apresentar sinal, já iniciando com a perda de consciência.



Como ajudar?

Ao identificar a situação, as pessoas presentes devem garantir a segurança da cena imediatamente, afastando a multidão e objetos pontiagudos ou de alguma instabilidade no chão, que possam provocar algum ferimento devido aos movimentos da convulsão.

Em seguida, o paciente deve ser colocado de lado, pois caso salive excessivamente ou vomite, evita episódios de sufocamento com as secreções.

É importante ressaltar que, em, hipótese nenhuma, é permitido colocar dedo ou objetos na boca da pessoa, tampouco puxar a língua.

"A pessoa está inconsciente e tem um movimento de contratura da boca, que pode ou morder a língua ou morder o dedo da pessoa, ou se sufocar com o objeto que a pessoa tentar inserir na boca", alertou.

Portanto, após tonar o ambiente seguro e colocar a vítima em posição lateral, é necessário chamar ajuda especializada e aguardar até que a crise cesse.