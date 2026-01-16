Menu
BBB
REALITY SHOW

Pedro do BBB 26 tem dois carros e ganha até R$ 20 mil

Brother viralizou após revelar traição no programa

Agatha Victoria Reis

Por Agatha Victoria Reis

16/01/2026 - 15:13 h
Pedro Henrique viralizou após revelar traição no programa
O participante Pedro Henrique, do BBB 26, vem movimentando as redes sociais após revelar, mais de uma vez, que traiu a esposa grávida. Apresentado no programa como ambulante, ele voltou a viralizar após a circulação de um vídeo antigo, no qual mostra uma versão diferente de sua realidade financeira.

Na gravação, publicada em março de 2025, Pedro aparece relatando que já chegou a faturar até R$ 20 mil em um único dia trabalhando como ambulante nas ruas de Curitiba (PR). No conteúdo, ele explica a proposta do trabalho que realizava.

“Aqui a gente não vende só rosas, a gente dá um pouquinho de amor e solidariedade também. Além de presentear, também vai ajudar o próximo”, diz no vídeo.

Em seguida, o brother detalha os bens conquistados ao longo dos anos. “Tenho uma casa aqui em Curitiba, tenho dois carros, um Ford Ka e um Polo, e estou com um terreno na praia também”, afirmou. Apenas os veículos citados podem somar cerca de R$ 70 mil.

Pedro também exibe um extrato bancário e afirma que sua renda mensal chegava a R$ 20 mil em períodos de maior movimento nas ruas. No relato, ele relembra experiências profissionais anteriores e diz que não pretende voltar ao regime CLT. “Depois que eu conheci a rua e comecei a trabalhar de ambulante, nunca mais quis trabalhar para os outros. CLT nunca mais”, declarou.

Estratégia de jogo?

A repercussão do vídeo levantou questionamentos entre internautas, que passaram a especular se o discurso adotado por Pedro dentro do programa faz parte de uma estratégia de jogo.“A estratégia do Pedro é contar 16 vezes que traiu a esposa pra virar o novo Arthur Aguiar e ganhar o programa”, comentou um usuário.

Outro escreveu: “Todo mundo zoando o Pedro, mas a verdade é que é estratégia ele falar que traiu a esposa para todas as pessoas da casa”. Um terceiro internauta também relembrou a entrevista: “Pedro já deu uma entrevista dizendo que vende flores e que no mês faturou 20 mil reais”.

Tags:

bbb 26 Big Brother Brasil

x