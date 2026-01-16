Grávida, esposa de Pedro do BBB rompe o silêncio sobre traição

Pedro revelou em rede nacional que traiu a esposa - Foto: Reprodução | TV Globo e Redes Sociais

A esposa de Pedro, do BBB 26, rompeu o silêncio nas redes sociais após o marido revelar, em rede nacional, que a traiu e foi perdoado por ela. Grávida de sete meses da primeira filha do casal, Rayna Luiza pediu, em uma publicação nas redes sociais, respeito e destacou que vive um momento sensível.

"Estou passando por uma fase delicada e de grande exposição. Estou cuidando de mim, da minha família e da minha saúde emocional. Agradeço muito o carinho e o respeito. Falarei no momento certo", escreveu a mulher na última quinta-feira, 15.

Durante uma conversa no gramado da sede do BBB, Pedro contou a Brigido que já traiu a esposa. O brother contou que foi perdoado pela esposa, mas disse que não faria o mesmo caso a situação fosse inversa.

"Eu já traí minha esposa, tive um ato libidinoso com outra mulher. E ela aceitou isso por causa da nossa família. Minha esposa chegou no limite. Ela aceitou um negócio que eu nunca aceitaria por causa da família. Se eu pensar que ela está conversando com outro homem, pra mim acabou. Eu prefiro perder os seis milhões do que perder minha família", disse.

Críticas e pronunciamento

Depois do relato, Pedro passou a ser criticado nas redes sociais. Diante da situação, a equipe dele divulgou uma nota afirmando que o episódio ocorreu no início do relacionamento do casal.

"O episódio citado por Pedro aconteceu no início da relação, em um momento de imaturidade. Houve erro, houve dor, mas também diálogo, perdão e reconstrução. A esposa de Pedro o perdoou e, desde então, ele vem demonstrando, com atitudes, uma evolução real como homem, companheiro e pai", diz o comunicado.