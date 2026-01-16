Vencedor do BBB 26 vai faturar 17 vezes mais do que campeão do Baianão

- Foto: Globo/Fábio Rocha | Divulgação/Baianão

Com a promessa de pagar o dobro que a edição anterior, o Big Brother Brasil 2026 vai premiar o vencedor com R$ 5,44 milhões. O valor é 17 vezes superior ao montante faturado pelo Bahia ao ganhar o Campeonato Baiano em 2025.

No total, R$ 315 mil × 17 equivale a R$ 5.355.000, valor que continua inferior ao prêmio do reality, faltando cerca de R$ 85 mil para atingí-lo.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

A quantia continua extremamente menor, mesmo se somados os valores adquiridos pelos quatro primeiros colocados do Baianão do ano passado que, juntos, faturaram R$ 780 mil.

R$ 315 mil (campeão)

R$ 235 mil (vice-campeão)

R$ 155 mil (3º colocado)

R$ 75 mil (4º colocado)

Considerando os valores dos campeonatos estaduais de 2025, o Paulistão foi o que mais pagou. No entanto, mesmo dispondo de R$ 5 milhões, a quantia segue inferior ao prêmio do Big Brother Brasil.

Campeonato Baiano de 2026

Até o momento, não há informações oficiais sobre a distribuição dos valores do Baianão em 2026. No entanto, a naming rights da competição é a Mansão Green.

Segundo projeção do jornalista esportivo Cassio Zirpoli, a maior cota fixa é de R$ 1,2 milhões.