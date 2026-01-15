Vitória repete marca negativa no Baianão após 42 anos; saiba qual

Dudu Miraíma, meio-campista do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Após dois empates seguidos por 0 a 0 nas primeiras rodadas do Campeonato Baiano, o Vitória repete uma marca negativa que não acontecia há 42 anos. O Leão da Barra voltou a iniciar uma campanha no estadual sem marcar nenhum gol nos dois compromissos iniciais da competição.

A última vez que o Leão da Barra não marcou gols nos dois primeiros jogos do Baianão foi em 1984, quando acumulou derrotas por 2 a 0 para o Ypiranga, na antiga Fonte Nova, e 1 a 0 diante do Catuense, em Alagoinhas. O levantamento foi feito pelo historiador Marcelo Monteiro.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na edição de 1984 do Baianão, o primeiro tento marcado pelo Vitória ocorreu na terceira rodada, no empate por 1 a 1 com o Itabuna, também na Fonte Nova. O Rubro-Negro terminou aquele em campeonato na 5ª colocação.

O Campeonato Baiano de 2026 foi definido pela diretoria rubro-negra como uma competição de testes. Uma equipe alternativa comandada pelo auxiliar Rodrigo Chagas foi montada com atletas da base, que retornam de empréstimos e os menos utilizados no Brasileirão de 2025.

Rodrigo Chagas | Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Vitória no Baiano 2026

Até então, o Vitória já enfrentou Atlético de Alagoinhas e Jacuipense na atual edição do Baianão, empatando sem gols em ambas as oportunidades. Os dois jogos aconteceram em Salvador, no Barradão e em Pituaçu.

Atual 5º colocado da primeira fase, com dois pontos, o Rubro-Negro pode ainda ser ultrapassado pelo Jequié, que encerra a 2ª rodada em duelo com o Porto, nesta quinta-feira, 15.

A equipe comandada por Rodrigo Chagas volta a campo no próximo domingo, 18, às 16h, diante do Porto. O duelo acontece no Estádio Agnaldo Bento Santos, em Porto Seguro, válido pela terceira rodada do Baiano.