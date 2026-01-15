Reunião para debater Arena Barradão é marcada pelo Conselho do Vitória

Arquibancada do Barradão - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Com a Arena Barradão como pauta, o Conselho Deliberativo do Vitória foi convocado para uma reunião extraordinária na próxima quinta-feira, 22, na Sala de Convivência do Barradão, com acesso pelo portão da Divisão de Base. O documento foi assinado por Nilton Almeida, presidente do CD.

De acordo com a convocação, o encontro tem como objetivo "debater e deliberar sobre o projeto de modernização, ampliação e reestruturação do Estádio Manoel Barradas", incluindo a aprovação da proposta comercial vinculante do projeto apresentada pelo consórcio SD Arenas, formado pela SD Plan e o Grupo AR.

A primeira convocação será 18h, com a presença da maioria absoluta dos conselheiros. Caso não haja quórum, a segunda convocação ocorre às 18h30, com no mínimo 1/3 dos membros. A terceira e última, por outro lado, começa 19h com qualquer número de presentes.

Outro ponto que será debatido é a estrutura jurídica da operação, que contempla a constituição de direito real de superfície sobre a área necessária à implantação do projeto, pelo prazo de 35 anos.