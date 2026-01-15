Menu
ESPORTES
EXTRAORDINÁRIA

Reunião para debater Arena Barradão é marcada pelo Conselho do Vitória

Documento foi assinado por Nilton Almeida, presidente do Conselho Deliberativo

João Grassi

Por João Grassi

15/01/2026 - 15:02 h
Arquibancada do Barradão
Com a Arena Barradão como pauta, o Conselho Deliberativo do Vitória foi convocado para uma reunião extraordinária na próxima quinta-feira, 22, na Sala de Convivência do Barradão, com acesso pelo portão da Divisão de Base. O documento foi assinado por Nilton Almeida, presidente do CD.

De acordo com a convocação, o encontro tem como objetivo "debater e deliberar sobre o projeto de modernização, ampliação e reestruturação do Estádio Manoel Barradas", incluindo a aprovação da proposta comercial vinculante do projeto apresentada pelo consórcio SD Arenas, formado pela SD Plan e o Grupo AR.

A primeira convocação será 18h, com a presença da maioria absoluta dos conselheiros. Caso não haja quórum, a segunda convocação ocorre às 18h30, com no mínimo 1/3 dos membros. A terceira e última, por outro lado, começa 19h com qualquer número de presentes.

Leia Também:

Vitória projeta assinatura com investidor da Arena Barradão em janeiro
Arena Barradão terá cobertura nas arquibancadas? Vitória esclarece
Vitória apresenta Arena Barradão: investimento, prazo e nova estrutura
Arena Barradão terá capacidade ampliada e deve ser entregue em 2029

Outro ponto que será debatido é a estrutura jurídica da operação, que contempla a constituição de direito real de superfície sobre a área necessária à implantação do projeto, pelo prazo de 35 anos.

x