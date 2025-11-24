Vitória apresenta Arena Barradão: investimento, prazo e nova estrutura

- Foto: João Grassi | Ag. A TARDE

Prometendo mudar o Vitória de patamar, o projeto final da Arena Barradão foi apresentado na noite desta segunda-feira, 25, em evento realizado pelo Rubro-Negro. A estrutura garante preservar "o clima de caldeirão" e, ao mesmo tempo, modernizar o local com capacidade ampliada, inaugurar um novo museu do clube, e até a recepção de eventos — se consolidando também como uma arena multiuso.

O projeto prevê a capacidade máxima para 40.597 lugares — quase sete mil assentos adicionais em relação à estrutura atual, além do aumento de 20 para 116 camarotes disponíveis. A Arena Barradão também promete incluir um novo museu do clube e melhorias relevantes em relação à circulação e conforto — contendo 14 novas lanchonetes e bares, além de 32 novos banheiros.

Uma parte essencial do planejamento promete transformar a estrutura em uma arena multiuso, aberta à realização de eventos. Empresas responsáveis por liderar o projeto, a SD Plan e SD Arenas também foram as executoras de diversos estádios do Brasil, como a moderna Arena MRV, em Belo Horizonte, por exemplo.

As receitas do Vitória também sofrerão um aumento considerável e devem contar com um adicional estimado de R$ 45 milhões por ano, com sócio-torcedor e patrocínios, além de R$ 20 milhões por ano de receita líquida e sem riscos. Ao todo, o Barradão receberá o investimento de R$ 405 milhões, com R$ 1,4 bilhão destinado ao patrimônio do clube.

| Foto: Reprodução | TV Vitória

| Foto: Reprodução | TV Vitória

| Foto: Reprodução | TV Vitória

| Foto: Reprodução | TV Vitória

| Foto: Reprodução | TV Vitória

A conclusão das obras está prevista para o primeiro semestre de 2029. O cronograma de lançamento já havia sido revelado pelo arquiteto da SD Plan, Danilo Carvalho, que especificou o planejamento para 36 meses.



Os próximos passos incluem a aprovação no conselho e assinatura dos contratos definitivos. Confira:

| Foto: João Grassi | Ag. A TARDE

A acessibilidade foi um dos assuntos evidenciados pelo Vitória durante o evento. Além de acessos organizados que viabilizam a chegada mais fácil no local, a estrutura também conta com tecnologia melhorada, que incluem Wi-Fi, painéis informativos, som e sistemas de segurança modernos.