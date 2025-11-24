Arena Barradão vai mudar o Vitória de patamar, garante Raimundo Viana

Raimundo Viana, Presidente do Conselho Fiscal do Vitória - Foto: João Grassi | Ag. A TARDE

Presidente do Conselho Fiscal do Vitória, Raimundo Viana rasgou elogios à Arena Barradão na noite desta segunda-feira, 24, durante o evento de apresentação do projeto. Os benefícios da estrutura vão desde "assegurar o Vitória a passar de patamar" a ser um atrativo a mais para uma possível venda da SAF no futuro.

"A Arena Barradão é um sonho que eu acalentei lá na nossa gestão. Ela vai assegurar o Vitória a passar de patamar. É uma arena que talvez chegue à terceira maior receita, depois ela é construída com o somatório dos resultados dos shows que vão ser realizados lá", disse Raimundo em entrevista ao Portal A TARDE.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

"Para você ter uma ideia da importância de uma arena, é que o São Paulo Futebol Clube, que tem o Murumbi, está jogando hoje em Santos para destinar o Murumbi para shows. Isso é receita nova que vai chegar para o Vitória. Como a SAF é um fenômeno irreversível, vai valorizar mais ainda o Vitória em termos de SAF, porque, com essa estrutura, o seu valor aumenta consideradamente", completou sobre a Arena Barradão.

Imagem ilustrativa do projeto da Arena Barradão | Foto: Divulgação

A Arena Barradão também deve fazer o Vitória se tornar mais "atrativo" para possíveis investidores interessados na SAF do Rubro-Negro. Raimundo Viana comparou o projeto da Arena com um "cabelo penteado em uma moça" durante o evento realizado no Quality Hotel & Suítes São Salvador.

"Não (atrapalha uma possível SAF), muito pelo contrário, é um atrativo a mais, é como se de repente você falasse assim, uma moça sem pintura, com o cabelo despenteado, então você penteia o cabelo, arruma o rostinho dela, a vestimenta dela, para atrair pretendentes mais qualificados", completou.

Além de Presidente do Conselho Fiscal do Vitória, Raimundo Viana também foi Presidente do clube de 2015 até 2016.