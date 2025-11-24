Vitória: luta contra a Série B esquenta com novos times na reta final

Emoção máxima na disputa pelo rebaixamento no Brasileirão - Foto: Victor Ferreira / EC VItória

Faltando apenas três rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, a luta contra o rebaixamento está mais intensa do que nunca, com equipes antes “fora da disputa” voltando a aparecer na zona de perigo. Os resultados deste domingo, 23, mexeram com a classificação e aumentaram a tensão nas últimas rodadas.

O Vitória foi o grande destaque da rodada. O Leão venceu o Sport por 3 a 1 na Ilha do Retiro e saiu da zona de rebaixamento ao alcançar 39 pontos, embolando ainda mais a disputa. Mas o impacto não se limitou ao rubro-negro baiano.

O Vasco, que há quatro rodadas estava “livre” da queda, voltou à luta contra o descenso após perder para o Bahia, sofrendo a quinta derrota consecutiva. Atualmente, o clube carioca está a três pontos do Vitória e a apenas cinco do Santos, primeira equipe dentro da zona de rebaixamento. Apesar de mínima, os cariocas possuem 2,6% de chance de queda, segundo a UFMG.

Outro time que entrou de vez na disputa é o Ceará. O Vozão, que soma os mesmos 42 pontos do Vasco e era considerado “fora da disputa”, perdeu para o Internacional no último jogo e terá uma sequência complicada: enfrenta Mirassol nesta segunda-feira, 24, no Maião, seguido por Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras. O time cearense atualmente tem apenas 1,9% de probabilidade de rebaixamento, de acordo com a UFMG.

Além de Vasco e Ceará, a rodada reserva um confronto direto pelo descenso que interessa ao Vitória: Internacional e Santos se enfrentam no Beira-Rio, às 21h. A derrota do Peixe favorecerá o Internacional, que alcançaria 43 pontos a três rodadas do fim, aproximando-se de escapar da disputa, enquanto o Santos só deixará a zona de rebaixamento se vencer o duelo.

Atualmente, o Vitória possui 44,7% de chances de queda, enquanto Santos e Internacional acumulam 54,9% e 8,2%, respectivamente, de acordo com dados do departamento de matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Com poucas rodadas restantes, a luta contra o rebaixamento está pegando fogo — com novas equipes envolvidas na disputa — e a emoção promete permanecer até o fim.

Veja como estão a tabela e as probabilidades de rebaixamento: