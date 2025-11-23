PROFESSOR
Fica para 2026? Jair Ventura revela conversa com Fábio Mota
Técnico do Vitória concedeu entrevista após o jogo contra o Sport, neste domingo, 23
Por João Grassi
Após a vitória por 3 a 1 sobre o Sport neste domingo, 23, na Ilha do Retiro, pela 35ª rodada do Brasileirão, Jair Ventura comentou sobre seu futuro como técnico do Vitória. No momento, o Leão da Barra está fora da zona de rebaixamento e vivo na briga pela permanência na Série A.
Em entrevista coletiva depois do apito final, Jair revelou que teve uma conversa com o presidente Fábio Mota já pensando em 2026. O treinador rubro-negro afirmou que foi convidado para seguir no clube na próxima temporada e disse estar feliz com seu trabalho.
"Em toda minha carreira eu nunca falei sobre negociação. Acho que fica feio, parece que estou cavando uma situação. O que posso dizer é que o presidente [Fábio Mota] falou que quer contar comigo em 2026. Eu estou extremamente feliz aqui no Vitória", revelou.
Próximo compromisso
De volta ao Barradão, o Vitória de Jair Ventura terá o Mirassol como próximo adversário. O duelo acontece no sábado, 29, às 16h, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.
