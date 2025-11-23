Invicto! Vitória emenda sequência sem derrotas e reage no Brasileirão

Aitor Cantalapiedra, meia-atacante do Vitória - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

Após a grande vitória por 3 a 1 diante do Sport neste domingo, 23, pela 35ª rodada do Brasileirão, na Ilha do Retiro, o Vitória agora vive uma sequência de quatro jogos sem perder em momento decisivo na briga pela permanência na Série A.

Apenas Cruzeiro, Botafogo e Fortaleza estão invictos há mais rodadas que o Leão da Barra, que está fora da zona de rebaixamento até o momento. Agora com 39 pontos, a equipe comandada por Jair Ventura engata uma reação no campeonato.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Vale lembrar que, apesar do Sport já estar matematicamente rebaixado para a Série B, a sequência de invencibilidade do Vitória inclui os confrontos contra Botafogo e Palmeiras, equipes que estão no G-6 da classificação e possuem investimentos milionários.

A vitória de hoje nos deixa com quatro jogos de invencibilidade, que corrobora a situação que a gente vem numa crescente esportiva de performance e não vinham às vitórias. Jair Ventura - Técnico do Vitória

Sequência de invencibilidade do Vitória

Vitória 1x0 Internacional - 32ª rodada | Barradão

Vitória 0x0 Botafogo - 33ª rodada | Barradão

Palmeiras 0x0 Vitória - 37ª rodada (jogo adiantado) | Allianz Parque

Sport 1x3 Vitória - 35ª rodada | Ilha do Retiro

Próximo compromisso

Em busca do quinto compromisso seguido sem derrotas, o Vitória recebe o Mirassol no Barradão no próximo sábado, 29, às 16h. O duelo é válido pela 36ª rodada do Brasileirão Série A.