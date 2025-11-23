BOA FASE
Invicto! Vitória emenda sequência sem derrotas e reage no Brasileirão
Leão da Barra é uma das equipes com mais rodadas sem perder na Série A
Por João Grassi
Após a grande vitória por 3 a 1 diante do Sport neste domingo, 23, pela 35ª rodada do Brasileirão, na Ilha do Retiro, o Vitória agora vive uma sequência de quatro jogos sem perder em momento decisivo na briga pela permanência na Série A.
Apenas Cruzeiro, Botafogo e Fortaleza estão invictos há mais rodadas que o Leão da Barra, que está fora da zona de rebaixamento até o momento. Agora com 39 pontos, a equipe comandada por Jair Ventura engata uma reação no campeonato.
Vale lembrar que, apesar do Sport já estar matematicamente rebaixado para a Série B, a sequência de invencibilidade do Vitória inclui os confrontos contra Botafogo e Palmeiras, equipes que estão no G-6 da classificação e possuem investimentos milionários.
A vitória de hoje nos deixa com quatro jogos de invencibilidade, que corrobora a situação que a gente vem numa crescente esportiva de performance e não vinham às vitórias.
Leia Também:
Sequência de invencibilidade do Vitória
- Vitória 1x0 Internacional - 32ª rodada | Barradão
- Vitória 0x0 Botafogo - 33ª rodada | Barradão
- Palmeiras 0x0 Vitória - 37ª rodada (jogo adiantado) | Allianz Parque
- Sport 1x3 Vitória - 35ª rodada | Ilha do Retiro
Próximo compromisso
Em busca do quinto compromisso seguido sem derrotas, o Vitória recebe o Mirassol no Barradão no próximo sábado, 29, às 16h. O duelo é válido pela 36ª rodada do Brasileirão Série A.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes