Neymar está fora de jogo que interessa ao Vitória na briga contra o Z4
Craque vai desfalcar o Santos no duelo contra o Internacional
Por João Grassi
O duelo decisivo entre Internacional e Santos, que interessa diretamente ao Vitória, terá uma ausência importante pelo lado do Peixe. De acordo com o ge.globo, Neymar será preservado da partida após sentir dores no joelho esquerdo. As duas equipes brigam contra o rebaixamento e estão logo acima do Leão na tabela do Brasileirão.
Conforme o portal, Neymar não participou do último treinamento do Santos no sábado, 22. O craque nem viajou com o elenco para Porto Alegre na manhã deste domingo, 23. A ideia do departamento médico santista é preservá-lo para o jogo da próxima sexta, 28, contra o Sport, na Vila Belmiro.
No momento, o Santos ocupa a 16ª colocação na classificação, com 37 pontos. Caso o Peixe não vença o Inter, o Vitória pode se aproveitar desse tropeço e sair da zona de rebaixamento. Para isso, vai precisar derrotar o Sport na Ilha do Retiro. O Colorado, por outro lado, não tem chances de ser ultrapassado pelo Leão nesta rodada.
Briga contra o Z-4
O Vitória visita o Sport neste domingo, às 18h30, na Ilha do Retiro, no Recife. Inter e Santos duelam no Beira-Rio na segunda-feira, 24, às 21h, em Porto Alegre. Os compromissos são válidos pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.
