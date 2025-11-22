OS 23
Vitória relaciona Thiago Couto para enfrentar o Sport; veja lista
Leão da Barra entra em campo às 18h30 deste domingo, 23, na Ilha do Retiro
Por João Grassi
O Vitória relacionou 23 atletas para enfrentar o Sport neste domingo, 23, às 18h30, na Ilha do Retiro, em jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A lista foi divulgada pelo canal Canto Rubro-Negro, do YouTube.
Após um acordo entre os clubes nordestinos para o pagamento da multa abatida de uma dívida, o goleiro Thiago Couto aparece normalmente entre os relacionados e deve ser titular.
Em relação ao grupo que foi escolhido para enfrentar o Palmeiras na última quarta-feira, 19, a única novidade na lista é a presença do meio-campista Pepê, que entra na vaga do suspenso Willian Oliveira.
O lateral-direito Claudinho segue como desfalque enquanto se recupera de lesão. Por outro lado, os atacantes Felipe Cardoso e Kike Saverio, além do meia Rúben Rodrigues, novamente ficam fora por opção da comissão técnica.
Leia Também:
Lista de relacionados do Vitória
- Goleiros: Thiago Couto e Yuri Sena;
- Laterais: Maykon Jesus, Ramon e Raúl Cáceres;
- Zagueiros: Camutanga, Edu, Lucas Halter, Neris e Zé Marcos;
- Meio-campistas: Baralhas, Dudu, Matheuzinho, Ricardo Ryller, Ronald e Pepê;
- Atacantes: Aitor Cantalapiedra, Erick, Fabri, Lucas Braga, Osvaldo, Renato Kayzer e Renzo López.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes