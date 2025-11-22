Vitória relaciona Thiago Couto para enfrentar o Sport; veja lista

Thiago Couto foi relacionado normalmente para enfrentar o Sport - Foto: Victor Ferreira | EC Vitória

O Vitória relacionou 23 atletas para enfrentar o Sport neste domingo, 23, às 18h30, na Ilha do Retiro, em jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A lista foi divulgada pelo canal Canto Rubro-Negro, do YouTube.

Após um acordo entre os clubes nordestinos para o pagamento da multa abatida de uma dívida, o goleiro Thiago Couto aparece normalmente entre os relacionados e deve ser titular.

Em relação ao grupo que foi escolhido para enfrentar o Palmeiras na última quarta-feira, 19, a única novidade na lista é a presença do meio-campista Pepê, que entra na vaga do suspenso Willian Oliveira.

O lateral-direito Claudinho segue como desfalque enquanto se recupera de lesão. Por outro lado, os atacantes Felipe Cardoso e Kike Saverio, além do meia Rúben Rodrigues, novamente ficam fora por opção da comissão técnica.

Lista de relacionados do Vitória