HOME > ESPORTES
OS 23

Vitória relaciona Thiago Couto para enfrentar o Sport; veja lista

Leão da Barra entra em campo às 18h30 deste domingo, 23, na Ilha do Retiro

João Grassi

Por João Grassi

22/11/2025 - 17:19 h
Thiago Couto foi relacionado normalmente para enfrentar o Sport
O Vitória relacionou 23 atletas para enfrentar o Sport neste domingo, 23, às 18h30, na Ilha do Retiro, em jogo válido pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. A lista foi divulgada pelo canal Canto Rubro-Negro, do YouTube.

Após um acordo entre os clubes nordestinos para o pagamento da multa abatida de uma dívida, o goleiro Thiago Couto aparece normalmente entre os relacionados e deve ser titular.

Em relação ao grupo que foi escolhido para enfrentar o Palmeiras na última quarta-feira, 19, a única novidade na lista é a presença do meio-campista Pepê, que entra na vaga do suspenso Willian Oliveira.

O lateral-direito Claudinho segue como desfalque enquanto se recupera de lesão. Por outro lado, os atacantes Felipe Cardoso e Kike Saverio, além do meia Rúben Rodrigues, novamente ficam fora por opção da comissão técnica.

Lista de relacionados do Vitória

  • Goleiros: Thiago Couto e Yuri Sena;
  • Laterais: Maykon Jesus, Ramon e Raúl Cáceres;
  • Zagueiros: Camutanga, Edu, Lucas Halter, Neris e Zé Marcos;
  • Meio-campistas: Baralhas, Dudu, Matheuzinho, Ricardo Ryller, Ronald e Pepê;
  • Atacantes: Aitor Cantalapiedra, Erick, Fabri, Lucas Braga, Osvaldo, Renato Kayzer e Renzo López.

