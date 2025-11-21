Sport x Vitória: onde assistir, prováveis escalações e desfalques

Vitória e Palmeiras pela 37ª rodada do Brasileirão - Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

O empate com o Palmeiras deu um respiro ao Vitória - mas está longe de ser suficiente para salvar o time. Se quiser deixar a zona de rebaixamento, o Leão da Barra precisa vencer o Sport fora de casa neste domingo, 23, às 18h30, pela 35ª rodada do Brasileirão.

A missão não promete ser tão difícil. Já rebaixado, o Sport vive uma temporada de pesadelo e vem de mais uma derrota na última rodada, desta vez para o Botafogo. Por outro lado, o Vitória segurou o vice-líder do campeonato fora de casa, no Allianz Parque, dando esperanças ao torcedor rubro-negro.

Na tabela, o Leão da Barra aparece no Z-4 com 36 pontos acumulados, enquanto o Sport é o lanterna da competição com 17 pontos até então. Juntos, os dois já protagonizaram 20 vitórias do Rubro-Negro, 16 do Sport, e outros 15 empates, sendo o último confronto entre os times um deles, por 2 a 2, no primeiro turno do Brasileirão.

Transmissão

A partida será transmitida no pay-per-view pelo Premiere.

Prováveis escalações

O Sport chega para o confronto com Gabriel Vasconcelos e Igor Cariús suspensos por terceiro amarelo, Zé Lucas convocado pela Seleção Brasileira Sub-17, Hereda lesionado no púbis e Pedro Augusto com lesão muscular, todos desfalcando o Leão da Ilha.

Já o Vitória perde Willian Oliveira pelo terceiro amarelo, Thiago Couto por ser jogador emprestado do Sport (precisando pagar 500 mil reais para usar o goleiro), Lucas Arcanjo, Jamerson, Claudinho, Ismael e Fintelman lesionados.

Isso significa que, além de perder Arcanjo, seu goleiro titular, o Vitória perde também seu reserva, precisando encontrar uma terceira via para a partida, que deve aparecer em Yuri Sena.

Sport: Caíque; Matheus Alexandre, Ramon Menezes, Thyere e Luan Cândido; Rivera, Lucas Kal, Lucas Lima e Matheusinho; Léo Pereira e Pablo. Técnico: César Lucena.

Vitória: Yuri Sena; Edu, Camutanga, Lucas Halter e Cáceres; Baralhas, Ronald e Ramon; Aitor, Erick e Renzo López. Técnico: Jair Ventura.