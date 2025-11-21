Menu
ESPORTES
NINGUÉM VENCEU

Bahia despenca e Vitória se complica; veja chances atualizadas no Brasileirão

O Esquadrão perdeu para o Fortaleza e o Vitória empatou com o Palmeiras pela 34ª e 37ª rodada

Marina Branco

Por Marina Branco

21/11/2025 - 10:00 h | Atualizada em 21/11/2025 - 10:42
Taça do Brasileirão
Taça do Brasileirão

A última semana do Brasileirão mexeu no panorama dos clubes baianos. Por um lado, o Bahia sofreu um dos maiores impactos da rodada ao perder por 3 a 2 para o Fortaleza em plena Fonte Nova, resultado que derrubou o time do G-5, faixa que garante vaga direta na fase de grupos da Libertadores 2026.

Por outro, o Vitória, mesmo arrancando um empate contra o vice-líder Palmeiras, viu suas projeções para seguir na Série A diminuírem e chega às últimas rodadas pressionado e sem margem de erro.

Ainda dá para o Bahia?

O revés diante do Fortaleza não foi apenas mais um tropeço em casa - ele custou ao Bahia quase toda a gordura estatística que o clube havia construído na corrida pelo G-5.

Antes da bola rolar, o Tricolor tinha 50,14% de probabilidade de terminar entre os cinco primeiros. Após a derrota, o número despencou para 19,65%, fazendo o Bahia ser ultrapassado por Botafogo e Fluminense segundo o Globo Esporte.

O próximo compromisso do time promete ser decisivo tanto para a tabela quanto para o moral da equipe. No domingo, o Bahia recebe o Vasco também na Fonte Nova, tentando fazer valer o título de melhor mandante da tabela e recuperar o fôlego nesta reta final.

Caio Alexandre pelo Bahia
Foto: Letícia Martins I EC Bahia

Fugindo do rebaixamento

Se o Bahia luta por Libertadores, o Vitória encara um drama totalmente distinto - escapar do rebaixamento. O time baiano saiu de campo satisfeito com o empate diante do Palmeiras, ainda mais considerando o desempenho recente, mas matematicamente o resultado não salvou o Leão da Barra.

As chances do Rubro-Negro permanecer na Série A, que estavam em 32,11%, caíram para 25,98%. O problema é que os adversários diretos pontuaram mais, e o Vitória não conseguiu reduzir a distância para sair da zona de risco.

Para piorar, o Santos, primeiro time fora do Z-4, abriu um ponto de vantagem depois de empatar com o Mirassol, mantendo suas chances de permanência em 57,94%.

Vitória e Palmeiras pela 37ª rodada do Brasileirão
Foto: Victor Ferreira I EC Vitória

No próximo compromisso, o Vitória tem um duelo que virou obrigação, já que enfrenta o lanterna Sport, já rebaixado, fora de casa, em uma vitória essencial para continuar respirando, já que Internacional e Fortaleza, times na zona, também aparecem como concorrentes diretos na luta contra a queda após aumentos e reduções no percentual de sobrevivência.

O Juventude, que também está na briga, perdeu fôlego ao levar o empate do Cruzeiro, em casa, e caiu de 16,99% para 8,79%, mas segue próximo na disputa contra o Z-4, o que deixa a briga ainda mais embolada.

A projeção atual indica que a pontuação mínima para se garantir na Série A é de 47 pontos, o que coloca pressão máxima sobre o Vitória que precisa somar praticamente todos os pontos restantes para evitar depender de outros resultados.

x