Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

FUGINDO DA ZONA

Deyverson explica comemoração de "sardinha": "Euforia"

Atacante do Fortaleza marcou, provocou e se desculpou com a torcida do Bahia

Marina Branco

Por Marina Branco

21/11/2025 - 8:59 h
Deyverson comemorando gol contra o Bahia
Deyverson comemorando gol contra o Bahia -

Conhecido por seu jeito irreverente e por acumular episódios marcantes no futebol brasileiro, Deyverson voltou a ser protagonista de uma confusão na noite desta quinta-feira, 20, no confronto entre Bahia e Fortaleza pela 34ª rodada do Brasileirão. O time cearense venceu por 3 a 2, e o atacante deixou sua marca na partida.

Ao balançar a rede pela terceira vez do Fortaleza, Deyverson celebrou imitando uma "sardinha", gesto tradicionalmente usado pelos torcedores do Vitória como provocação ao Bahia. A cena rapidamente gerou repercussão, mas o jogador não demorou a se pronunciar.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Segundo ele, seu objetivo não era afrontar a torcida tricolor, e a justificativa para o gesto teria sido uma empolgação na hora da comemoração.

Leia Também:

Desacreditado, Mirassol faz história e carimba vaga na Libertadores
Ceni se revolta com primeiro tempo "passivo" do Bahia: "Ridículo"
Everton Ribeiro explica minutagem controlada em derrota; confira

"Ali a gente acaba extrapolando um pouquinho, ainda mais pelo momento em que a gente está vivendo. Foi um gol importante, talvez alguns torcedores podem ter ficado chateados, mas em nenhum momento foi falta de respeito, na euforia a gente acaba extrapolando um pouquinho", disse.

"Fazer um gol tão importante, no momento que a gente vem vivendo, que não merecíamos viver esse momento", completou.

O atacante chegou a pedir desculpas à torcida do Bahia, reforçando que a celebração não tinha teor ofensivo.

"Queria de antemão me desculpar com a torcida do Bahia, que ficou chateada com a comemoração, não foi falta de respeito, foi mais a euforia mesmo, espero que não fiquem chateados comigo", justificou.

O triunfo por 3 a 2 diante do Bahia aumentou para seis o número de partidas de invencibilidade do Fortaleza no Brasileirão. Mesmo assim, o time ainda permanece na zona de rebaixamento, somando 34 pontos.

Na 18ª posição, o Leão do Pici ultrapassou o Juventude, ficando a três pontos do Santos, primeiro clube fora do Z-4, e volta a campo na próxima quarta-feira, 26, às 19h, contra o RB Bragantino, fora de casa.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Deyverson EC Bahia fortaleza

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Deyverson comemorando gol contra o Bahia
Play

Baiano brilha em documentário sobre seleção de futebol de cegos

Deyverson comemorando gol contra o Bahia
Play

Chuva forte castiga gramado da Fonte Nova antes de jogo do Bahia

Deyverson comemorando gol contra o Bahia
Play

Ex-Bahia vive temporada mágica e vira sensação em Israel

Deyverson comemorando gol contra o Bahia
Play

Destaque da Série A enaltece Barradão: "Cantam do começo ao fim"

x