Deyverson explica comemoração de "sardinha": "Euforia"

Deyverson comemorando gol contra o Bahia - Foto: Matheus Amorim | Fortaleza EC

Conhecido por seu jeito irreverente e por acumular episódios marcantes no futebol brasileiro, Deyverson voltou a ser protagonista de uma confusão na noite desta quinta-feira, 20, no confronto entre Bahia e Fortaleza pela 34ª rodada do Brasileirão. O time cearense venceu por 3 a 2, e o atacante deixou sua marca na partida.

Ao balançar a rede pela terceira vez do Fortaleza, Deyverson celebrou imitando uma "sardinha", gesto tradicionalmente usado pelos torcedores do Vitória como provocação ao Bahia. A cena rapidamente gerou repercussão, mas o jogador não demorou a se pronunciar.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Segundo ele, seu objetivo não era afrontar a torcida tricolor, e a justificativa para o gesto teria sido uma empolgação na hora da comemoração.

"Ali a gente acaba extrapolando um pouquinho, ainda mais pelo momento em que a gente está vivendo. Foi um gol importante, talvez alguns torcedores podem ter ficado chateados, mas em nenhum momento foi falta de respeito, na euforia a gente acaba extrapolando um pouquinho", disse.

"Fazer um gol tão importante, no momento que a gente vem vivendo, que não merecíamos viver esse momento", completou.

O atacante chegou a pedir desculpas à torcida do Bahia, reforçando que a celebração não tinha teor ofensivo.

"Queria de antemão me desculpar com a torcida do Bahia, que ficou chateada com a comemoração, não foi falta de respeito, foi mais a euforia mesmo, espero que não fiquem chateados comigo", justificou.

O triunfo por 3 a 2 diante do Bahia aumentou para seis o número de partidas de invencibilidade do Fortaleza no Brasileirão. Mesmo assim, o time ainda permanece na zona de rebaixamento, somando 34 pontos.

Na 18ª posição, o Leão do Pici ultrapassou o Juventude, ficando a três pontos do Santos, primeiro clube fora do Z-4, e volta a campo na próxima quarta-feira, 26, às 19h, contra o RB Bragantino, fora de casa.