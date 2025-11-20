Everton Ribeiro explica minutagem controlada em derrota; confira

Everton Ribeiro, meia do Bahia - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Principal articulador do elenco do Bahia, Everton Ribeiro ainda não retornou ao time titular após se recuperar da cirurgia para remoção de um câncer na tireoide. Na derrota por 3 a 2 diante do Fortaleza, nesta quinta-feira, 20, pela 34ª rodada do Brasileirão, o camisa 10 entrou apenas aos 15 minutos do segundo tempo.

Em entrevista na zona mista da Arena Fonte Nova, Everton reconheceu que ainda não está 100% fisicamente e que "não sabia" se suportaria atuar no primeiro tempo. No entanto, o meia tricolor afirmou que se vê em evolução e posteriormente sentiu que poderia ter mais minutagem.

"Acho que são circunstâncias do jogo. Como eu falei, estou me sentindo melhor, me sentindo mais preparado para poder ajudar a equipe. Um jogo muito intenso e aguentei ali os minutos que eu estava, ainda sinto que poderia jogar um pouco mais. Mas são escolhas. A gente conversou junto com o Rogério [Ceni], não sabia se iria aguentar os 45 iniciais, que acabam sendo mais pegados, porque o outro time também está inteiro. São escolhas que, no final do jogo a gente pode tirar uma conclusão, se foi certo ou errado", iniciou.

"Acredito que estou em uma evolução, estou melhorando. E para domingo, vamos ver novamente, quem sabe possa ter mais minutos", projetou Everton Ribeiro.

Fora do G-6 da classificação do Campeonato Brasileiro, o Bahia foi ultrapassado por Botafogo e Fluminense, caindo para a 7ª colocação. Para Everton Ribeiro, contudo, a vaga direta na próxima Copa Libertadores "está nas mãos" do Tricolor.

"Acho que não, é um momento decisão. Eu acredito que ainda está nas nossas mãos, fazendo nossos resultados. As outras equipes também podem tropeçar, mas temos que manter o foco na gente, no nosso melhor, para a gente poder voltar a vencer e voltar a sonhar com essa classificação direta", pontuou.

Ainda de acordo com Everton, apesar da derrota, o Bahia criou boas oportunidades para marcar gols. Para ele, esse volume ofensivo é o que fará a equipe voltar ao caminho dos triunfos na Série A.

"Eu fico de fora, às vezes acaba sendo mais fácil olhar os espaços. Com a equipe deles mais desgastada consegui criar, junto com os meus companheiros, algumas alternativas. Eu faço o meu melhor, junto com o rapaziada, pra gente criar volume, fazer gols e infelizmente hoje não fomos capazes de virar. Criamos muitas chances e acho que criando chances a gente vai vai estar mais próximo de voltar a vencer", finalizou.

Próximo compromisso

Novamente na Arena Fonte Nova, o Bahia de Everton Ribeiro volta a campo para enfrentar o Vasco da Gama. O confronto será realizado no próximo domingo, 23, às 16h, válido pela 35ª rodada do Brasileirão Série A.