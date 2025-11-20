Tropeço pesado: Bahia joga mal e perde para o Fortaleza na Fonte Nova

Caio Alexandre em ação durante a derrota do Bahia para o Fortaleza - Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Tropeço em casa! O Bahia recebeu o Fortaleza na Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador, nesta noite de quinta-feira, 20, e foi derrotado pelo placar de 3 a 2. A partida foi válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os gols do time cearense foram marcados por Adam Bareiro, aos 30 minutos do primeiro tempo, José Herrera, aos 36, enquanto Deyverson fechou a conta aos 30 do segundo tempo. O Esquadrão de Aço descontou com Willian José e Tiago, aos 21 e 43 minutos da etapa complementar.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Com o revés, o Bahia agora acumula três compromissos seguidos sem saber o que é vencer. Devido aos resultados dos concorrentes na briga por vaga na Copa Libertadores, o Tricolor cai para a 7ª posição e segue com 53 pontos.

Esta é a primeira vez que o Tricolor deixa — ao menos — o G-6 do Brasileirão em 23 rodadas. A última ocasião em que o time esteve fora das seis primeiras colocações foi na décima primeira rodada, quando ocupava a sétima posição, há cinco meses.

Próximo compromisso

Novamente na Arena Fonte Nova, o Bahia volta a campo para enfrentar o Vasco da Gama. O confronto será realizado no próximo domingo, 23, às 16h, válido pela 35ª rodada do Brasileirão Série A.

Jean Lucas, meio-campista do Bahia | Foto: Letícia Martins | EC Bahia

FICHA TÉCNICA

Bahia 2x3 Fortaleza

Data: 20/11/2025

Horário: 18h (de Brasília)

Local: Casa de Apostas Arena Fonte Nova, em Salvador

Público: 39.941 pessoas

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Bruno Boschilia (PR) e Michael Stanislau (RS)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

Quarto árbitro: Andre Luiz Skettino Policarpo Bento (MG)

Gols: Adam Bareiro aos 30'1T, José Herrera aos 36' 1T e Deyverson aos 30'2T / Willian José aos 21'2T e Tiago aos 43'2T

Transmissão: Premiere (pay-per-view)

Cartões amarelos: Ademir (Bahia) / Brenno, Adam Bareiro, Bruno Pacheco, Diogo Barbosa e Pierre (Fortaleza)

Bahia: Ronaldo; Gilberto (Cauly), David Duarte (Everton Ribeiro), Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre (Acevedo), Erick (Tiago) e Jean Lucas; Ademir (Kayky), Willian José e Erick Pulga. Técnico: Rogério Ceni.

Fortaleza: Brenno; Mancuso, Lucas Gazal, Gastón Avila e Bruno Pacheco; Pierre e Matheus Pereira (Pablo); Herrera (Yago Pikachu), Breno Lopes (Matheus Rossetto) e Pochettino (Allanzinho); Adam Bareiro (Deyverson). Técnico: Martin Palermo.