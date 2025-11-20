Preocupação: titular do Bahia sente dores e é substituído

- Foto: Letícia Martins | EC Bahia

Titular absoluto do Bahia na temporada, David Duarte precisou ser substituído de maneira forçada. O zagueiro sentiu dores na posterior da coxa esquerda e saiu aos 15 minutos do segundo tempo da partida contra o Fortaleza, nesta noite de quinta-feira, 20, na Arena Fonte Nova.

O técnico Rogério Ceni optou pelo meia Everton Ribeiro na vaga de Duarte, com intenção de deixar a equipe mais ofensiva e buscar o resultado. No entanto, o Leão do Pici levou a melhor e venceu por 3 a 2.

O Portal A TARDE apura mais informações sobre o problema físico do defensor, que acumula 43 jogos na temporada 2025, com um gol e uma assistência.

Próximo compromisso

Com David Duarte como dúvida, o Bahia volta a campo para enfrentar o Vasco da Gama na Arena Fonte Nova. O confronto será realizado no próximo domingo, 23, às 16h, válido pela 35ª rodada do Brasileirão Série A.