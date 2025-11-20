Menu
ESPORTES
ESPORTES

Bahia negocia saída de meio-campista para time nordestino

Jogador de 21 anos deve disputar a Série C do Brasileirão em 2026

Lucas Vilas Boas e Téo Mazzoni

Por Lucas Vilas Boas e Téo Mazzoni

20/11/2025 - 13:43 h | Atualizada em 20/11/2025 - 13:57
Jogadores em campo pelo Bahia
Jogadores em campo pelo Bahia

O meia Vitinho não deve permanecer no Bahia na próxima temporada. Revelado nas categorias de base, o jovem de 21 anos tem negociações avançadas para ser emprestado ao Santa Cruz, de Pernambuco, para disputar a Série C do Brasileirão em 2026 pelo clube recém promovido.

O acordo deve ser válido até o final da terceira divisão — tempo que coincide com o término do seu vínculo atual com o Esquadrão de Aço, já que Vitinho teve seu contrato renovado em junho deste ano até dezembro de 2026. A informação do interesse foi antecipada pelo 'Podcast Beberibe 1285' e confirmada pelo Portal A TARDE.

Vitinho em campo pelo Bahia
Vitinho em campo pelo Bahia | Foto: Divulgação | ECBahia

No Tricolor desde 2020, Vitinho integrou a equipe principal de vez em 2025 após ter "idade estourada" para o time sub-20. Meia de origem, o jogador ganhou destaque na categoria atuando como ponta-direita.

Com sete partidas na temporada, Vitinho viveu sua maior experiência de sua carreira profissional até o momento em 2025, quando atuou em Aracaju, sua cidade natal, contra o Confiança pela Copa do Nordeste.

Na ocasião, o atleta foi utilizado pelo técnico Rogério Ceni para jogar o duelo de ida da final da competição, que terminou em 4 a 1 para o Esquadrão de Aço. Vitinho também foi titular no confronto pela fase de grupos, quando o Tricolor mandou uma equipe alternativa formada por jovens da base.

