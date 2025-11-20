ESPORTES
Brasileirão: Bahia deixa G-5 e jogo contra o Fortaleza ganha novo peso
Tricolor precisa vencer para retornar à zona de classificação à Libertadores
Por Lucas Vilas Boas
O Bahia precisa vencer o Fortaleza nesta quinta-feira, 20, para retornar ao G-5 do Brasileirão. Concorrentes diretos na luta por vaga na Copa Libertadores, Botafogo e Fluminense fizeram seus deveres de casa e ultrapassaram o Tricolor na tabela de classificação.
Em Fla-Flu no Maracanã, o Tricolor Carioca bateu o Flamengo por 2 a 1, impediu o rival de abrir vantagem na liderança da competição e assumiu a 6ª colocação, com 54 pontos. Luciano Acosta e Kevin Serna abriram o placar ainda no primeiro tempo, antes de Jorginho diminuir de pênalti no final do jogo.
A vitória do Botafogo, por outro lado, foi mais dramática do que se esperava. Contra o rebaixado Sport dentro de casa, o Alvinegro saiu perdendo por 2 a 0, mas agiu rápido e virou o placar para 3 a 2 com gols aos 50 minutos do segundo tempo. Artur Victor e o jovem panamenho Kadir Barría.
A equipe do técnico Davide Ancelotti assumiu a quinta colocação com 55 pontos e saiu na frente por vaga na Libertadores. Vale lembrar que o Bahia ainda entra em campo na rodada e depende apenas de si para voltar ao G-5 do torneio.
O Esquadrão de Aço encara o Fortaleza às 18h na Arena Fonte Nova, e pode, além de seguir forte por classificação à competição continental, complicar ainda mais a situação do Leão do Picí na luta por rebaixamento.
Veja a classificação
A equipe ocupa a 19ª colocação com 31 pontos, seis a menos que o Santos — primeiro clube fora do Z-4.
