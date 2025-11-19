Bahia vence o Fortaleza em 76% dos critérios estatísticos; veja dados

Bahia e Fortaleza se enfrentaram pela 34ª rodada do Brasileirão - Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Situações diferentes, a mesma necessidade - os três pontos da 34ª rodada do Brasileirão. Nesta quinta-feira, 20, às 18h, Bahia e Fortaleza se enfrentam na Fonte Nova, com ambos precisando pontuar para atingir o objetivo na reta final da temporada.

Por um lado, o Bahia tenta se segurar no G-5 que dá acesso direto á Libertadores. Por outro, o Fortaleza tenta fugir da zona de rebaixamento, onde está acima apenas do lanterna e já rebaixado Sport. Em campo, um clássico tricolor que decide quem chega mais perto do sonho de fim de ano.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Bahia mais goleador, criativo e coletivo

O Bahia chega com números ofensivos superiores em praticamente todos os indicadores. Em 33 jogos, marcou 44 gols, uma média de 1,3 por partida, enquanto o Fortaleza marcou apenas 34, com média de um, diferença que simboliza a diferença de regularidade entre os ataques.

Nas assistências, o Bahia também está à frente: 31 a 26. Nos chutes certos, pela primeira vez os times se igualam, com 4,4 por jogo para cada lado. O número indica que o Fortaleza, mesmo produzindo menos gols, consegue finalizar com frequência.

A diferença, no entanto, está no aproveitamento, e principalmente no volume de chances criadas. O Bahia produz 2,4 grandes chances por jogo, enquanto o Fortaleza cria duas. Nas desperdiçadas, o Bahia perde 1,7 por jogo, o Fortaleza 1,5.

Bahia e Fortaleza se enfrentaram pela 34ª rodada do Brasileirão | Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

A leitura é simples - o Bahia chega mais à cara do gol, e o Fortaleza chega menos, mas erra de maneira semelhante. A vantagem ofensiva tricolor fica ainda mais clara no padrão de jogo, onde o Bahia ataca por aproximação, triangula e circula melhor, enquanto o Fortaleza acelera mais, mas produz menos infiltrações e chega menos vezes em condições reais de finalização.

Bahia controla, Fortaleza reage

Em posse de bola e construção, a superioridade baiana é ampla. O Bahia tem média de 54,8% de posse, contra 46,2% do Fortaleza. Na troca de passes, o Bahia acerta 401,2 por partida a 86,2% de precisão, enquanto o Fortaleza completa 304,4 a 81,8%.

Essa diferença estrutural implica em diferentes maneiras de criar. O Bahia é uma equipe que tenta controlar o ritmo, trazer o adversário para o próprio campo e construir pacientemente até encontrar o espaço. O Fortaleza, com menos posse e menos passes, depende mais dos momentos de transição e de situações de campo aberto.

Bahia e Fortaleza se enfrentaram pela 34ª rodada do Brasileirão | Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Nos passes longos, o equilíbrio é mais aparente do que real. O Fortaleza acerta ligeiramente mais bolas longas por jogo (17,9 contra 17,2 do Bahia), mas com aproveitamento bem menor (48,0% contra 54,3%).

Assim, aparece uma diferença de qualidade na execução. Enquanto o Bahia usa o passe longo como ferramenta tática controlada, o Fortaleza usa como saída de emergência.

Em um jogo em Salvador, essa diferença tende a se acentuar. Jogando em casa, o Bahia deve ter mais posse, mais volume e mais presença no campo ofensivo, e o Fortaleza deve se defender baixo e tentar contra-atacar.

Bahia sólido, Fortaleza vulnerável

O ataque, no entanto, não chega a ser o trunfo da partida. A principal diferença entre os dois times no campeonato aparece na defesa. O Bahia sofreu 40 gols (média de 1,2), enquanto o Fortaleza foi vazado 51 vezes, média de 1,5 por partida.

A consistência defensiva baiana também se mostra nos jogos sem sofrer gols, com onze contra oito do Fortaleza. Nos números de ações defensivas, por outro lado, o Fortaleza aparece mais ativo - um sintoma, não virtude.

O time cearense soma 18,3 desarmes por jogo, enquanto o Bahia registra 15,9. Nas interceptações, o Fortaleza também lidera, com 8,6 contra 7,5. O volume de ações defensivas não significa necessariamente eficiência, mas sim que o Fortaleza passa muito tempo sendo atacado e precisa intervir.

Bahia e Fortaleza se enfrentaram pela 34ª rodada do Brasileirão | Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Nos cortes, a diferença é pequena: 24,2 do Bahia contra 23,5 do Fortaleza. Os dois times se defendem muito dentro da própria área, mas o Bahia consegue controlar melhor a origem das jogadas adversárias, enquanto o Fortaleza sofre com bolas enfiadas e trocas rápidas.

Nos números de goleiros, outra diferença significativa. O Bahia precisa de três defesas por jogo, e o Fortaleza, 3,5. O goleiro do Leão do Pici é mais exigido, refletindo a vulnerabilidade da equipe.

Nos pênaltis concedidos, a diferença é pequena, marcando três para o Bahia e quatro para o Fortaleza. Ambos cometem erros individuais, mas o contexto defensivo dos visitantes sugere maior risco em Salvador.

Bahia limpo, Fortaleza tenso

Nos desarmes totais com aproveitamento, Bahia e Fortaleza registram praticamente o mesmo volume e a mesma taxa de sucesso, com 51,2 ações por partida para o Bahia com 50,8%, e 51,7 para o Fortaleza, com 50,6% de acerto.

O dado mostra equilíbrio no duelo físico, mas com papéis diferentes. O Bahia desarma por ajuste tático, e o Fortaleza, para sobreviver à pressão. Nas faltas cometidas, o Fortaleza aparece como o time mais faltoso, marcando 14,3 por jogo contra apenas 12,2 do Bahia.

Isso influencia diretamente no comportamento defensivo dos visitantes, fazendo com que a equipe pare muitas jogadas antes do campo final e se exponha a bolas paradas, área em que o Bahia costuma produzir bem.

Bahia e Fortaleza se enfrentaram pela 34ª rodada do Brasileirão | Foto: Rafael Rodrigues/EC Bahia

Nos impedimentos, o Fortaleza lidera com 1,9 por jogo, contra 1,1 do Bahia. A diferença revela uma equipe que acelera mais, mas erra mais o tempo da última bola.

Nos laterais, são 17,3 por partida do Fortaleza e 15,6 do Bahia, mostrando que o time cearense joga mais pelos corredores e produz mais interrupções, outro sintoma de dificuldade na construção.

Nos cartões, a diferença é enorme. O Bahia recebe 2,3 amarelos por jogo, e o Fortaleza, 2,8. Nas expulsões, o Fortaleza lidera com folga - são nove vermelhos contra cinco do Bahia. A indisciplina cearense tem custado jogos, pontos e controle emocional, o que, em Salvador, pode ser decisivo.

Confronto entre organização e desespero

Os números projetam um jogo em que o Bahia tem mais armas: mais gols, mais assistências, mais posse, mais passes, mais chances criadas, menos gols sofridos e menos cartões. O Fortaleza, em contrapartida, chega pressionado, irregular e com uma defesa vulnerável que sofre tanto por erro coletivo quanto por falhas individuais.

Para o Bahia, o caminho para o triunfo está em manter o ritmo alto de posse e circulação, explorar os corredores com inversões e aproveitar a bola parada ofensiva. Para o Fortaleza, restará tentar acelerar o jogo, explorar transições e forçar o erro baiano, algo que o Bahia tem cometido com menos frequência nas últimas rodadas.