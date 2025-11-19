Ex-técnico do Bahia e com passagem na Seleção morre aos 85 anos

Ex-técnico Otacílio Gonçalves morreu aos 85 anos - Foto: Divulgação | Paraná Clube

Ex-técnico com passagem pelo Bahia e por grandes clubes do futebol brasileiro, Otacílio Gonçalves, que era conhecido como 'Chapinha', morreu nesta terça-feira, 18, aos 85 anos, em Porto Alegre. Não foram divulgadas informações sobre a causa do óbito.

Com carreira de mais de 20 anos, Chapinha comandou o Esquadrão de Aço na temporada 1995, onde disputou o Campeonato Baiano, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. O ex-treinador, no entanto, deixou sua marca especialmente no futebol do sul, sendo campeão por clubes como Internacional, Grêmio, Athletico e Paraná.

Tudo sobre Esportes em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Nascido na cidade de Santa Maria (RS), Otacílio Gonçalves integrou as comissões técnicas do Inter no tricampeonato brasileiro (1975, 1976 e 1979), e da Seleção Brasileira na disputa da Copa América de 1991, realizada no Chile.

Otacílio iniciou sua carreira como técnico em 1981, no Figueirense, mas foi no Paraná Clube que ele marcou época, sendo bicampeão paranaense em 1991 e 1995, além do título da Série B de 1992, conquistado em cima do Vitória.

Números de Otacílio Gonçalves no Bahia

De acordo com o site Ogol, Otacílio Gonçalves comandou o Bahia em 17 jogos e venceu seis deles. Ainda acumulou passagens por times como Atlético-MG, Coritiba, Palmeiras, Santa Cruz, Náutico, Portuguesa, Gama, Yokohoma Flugels e Seleção do Kuwait.