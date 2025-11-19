Menu
LUTO!

Ex-técnico do Bahia e com passagem na Seleção morre aos 85 anos

Profissional acumulou passagens por clubes relevantes do futebol nacional

João Grassi

Por João Grassi

19/11/2025 - 17:35 h
Ex-técnico Otacílio Gonçalves morreu aos 85 anos
Ex-técnico com passagem pelo Bahia e por grandes clubes do futebol brasileiro, Otacílio Gonçalves, que era conhecido como 'Chapinha', morreu nesta terça-feira, 18, aos 85 anos, em Porto Alegre. Não foram divulgadas informações sobre a causa do óbito.

Com carreira de mais de 20 anos, Chapinha comandou o Esquadrão de Aço na temporada 1995, onde disputou o Campeonato Baiano, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. O ex-treinador, no entanto, deixou sua marca especialmente no futebol do sul, sendo campeão por clubes como Internacional, Grêmio, Athletico e Paraná.

Nascido na cidade de Santa Maria (RS), Otacílio Gonçalves integrou as comissões técnicas do Inter no tricampeonato brasileiro (1975, 1976 e 1979), e da Seleção Brasileira na disputa da Copa América de 1991, realizada no Chile.

Vai ter Ba-Vi! Bahia e Vitória decidem título do Baianão Sub-15
Bahia vence o Fortaleza em 76% dos critérios estatísticos; veja dados
Sem minutos na Seleção Brasileira, Juba reforça o Bahia contra o Fortaleza

Otacílio iniciou sua carreira como técnico em 1981, no Figueirense, mas foi no Paraná Clube que ele marcou época, sendo bicampeão paranaense em 1991 e 1995, além do título da Série B de 1992, conquistado em cima do Vitória.

Números de Otacílio Gonçalves no Bahia

De acordo com o site Ogol, Otacílio Gonçalves comandou o Bahia em 17 jogos e venceu seis deles. Ainda acumulou passagens por times como Atlético-MG, Coritiba, Palmeiras, Santa Cruz, Náutico, Portuguesa, Gama, Yokohoma Flugels e Seleção do Kuwait.

x