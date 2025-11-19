LUTO!
Ex-técnico do Bahia e com passagem na Seleção morre aos 85 anos
Profissional acumulou passagens por clubes relevantes do futebol nacional
Por João Grassi
Ex-técnico com passagem pelo Bahia e por grandes clubes do futebol brasileiro, Otacílio Gonçalves, que era conhecido como 'Chapinha', morreu nesta terça-feira, 18, aos 85 anos, em Porto Alegre. Não foram divulgadas informações sobre a causa do óbito.
Com carreira de mais de 20 anos, Chapinha comandou o Esquadrão de Aço na temporada 1995, onde disputou o Campeonato Baiano, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. O ex-treinador, no entanto, deixou sua marca especialmente no futebol do sul, sendo campeão por clubes como Internacional, Grêmio, Athletico e Paraná.
Nascido na cidade de Santa Maria (RS), Otacílio Gonçalves integrou as comissões técnicas do Inter no tricampeonato brasileiro (1975, 1976 e 1979), e da Seleção Brasileira na disputa da Copa América de 1991, realizada no Chile.
Leia Também:
Otacílio iniciou sua carreira como técnico em 1981, no Figueirense, mas foi no Paraná Clube que ele marcou época, sendo bicampeão paranaense em 1991 e 1995, além do título da Série B de 1992, conquistado em cima do Vitória.
Números de Otacílio Gonçalves no Bahia
De acordo com o site Ogol, Otacílio Gonçalves comandou o Bahia em 17 jogos e venceu seis deles. Ainda acumulou passagens por times como Atlético-MG, Coritiba, Palmeiras, Santa Cruz, Náutico, Portuguesa, Gama, Yokohoma Flugels e Seleção do Kuwait.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes