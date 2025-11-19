Menu
Sem minutos na Seleção Brasileira, Juba reforça o Bahia contra o Fortaleza

Luciano Juba retorna a Salvador “de carona” com Leila Pereira e se junta a Santiago Arias para partida decisiva pelo Campeonato Brasileiro

Téo Mazzoni

Por Téo Mazzoni

19/11/2025 - 9:37 h
Após não entrar em campo nos jogos da Seleção Brasileira durante a Data Fifa, o lateral-esquerdo Luciano Juba reforça o Bahia no duelo contra o Fortaleza, nesta quinta-feira. 20, às 18h, na Arena Fonte Nova.

O jogador, elogiado individualmente pelo técnico Carlo Ancelotti, mas que permaneceu no banco de reservas nas duas partidas do Brasil, retorna a Salvador "de carona" no avião de Leila Pereira, presidente do Palmeiras. Luciano Juba deve chegar à capital baiana nesta quarta-feira, 19.

O lateral-esquerdo é considerado um reforço importante para a equipe comandada por Rogério Ceni, já que o Bahia precisa do triunfo para retomar a quinta colocação do Campeonato Brasileiro e garantir uma vaga direta no G-5, após perder a posição na abertura da rodada.

Arias também retorna

Além de Luciano Juba, o Bahia contará com Santiago Arias para o confronto contra o Fortaleza. O lateral-direito, que esteve defendendo a Colômbia nesta Data Fifa, estará à disposição de Rogério Ceni para o duelo.

Tags:

Bahia Brasileirão 2025 Data fifa fortaleza Luciano Juba Rogério Ceni Santiago Arias

x