Estêvão revela ordem que o impediu de cobrar segundo pênalti do Brasil

Estêvão revelou que uma ordem o impediu de bater o segundo pênalti no empate do Brasil com a Tunísia - Foto: SAMEER AL-DOUMY / AFP

A Seleção Brasileira encerrou a temporada de 2025 sem vencer, após empatar por 1 a 1 com a Tunísia, na tarde desta terça-feira, 18, em Lille, na França. O resultado poderia ter sido melhor, mas o Brasil desperdiçou um pênalti no fim do duelo, cobrado por Lucas Paquetá, que mandou a bola por cima do gol.

O tropeço contrastou com o desempenho de Estêvão, autor do único gol brasileiro — também de pênalti. Após a partida, o jovem atacante admitiu que desejava cobrar a segunda penalidade, mas revelou que atendeu a uma orientação da comissão técnica e evitou alimentar qualquer clima de discordância.

“Foi uma ordem que veio. Apoiei meu companheiro para ele poder fazer o gol. Infelizmente ele errou, mas cabeça erguida, treinar, para evoluir porque em uma Copa do Mundo temos que aproveitar essas oportunidades. Tava com muita vontade de bater, mas veio a ordem, confiei no meu companheiro, não foi dessa vez, mas agora é trabalhar para a gente buscar nosso objetivo”, afirmou ao SporTV.

Aos 18 anos, Estêvão encerra o ano em alta. O atacante celebrou sua evolução e a oportunidade de vestir a camisa da seleção em 2025. “Ano muito especial. Creio que não tive muitos altos e baixos, mas pude lidar com tudo que aconteceu, poder estar aqui na seleção significa que o trabalho vem sendo bem feito no clube e em casa, então fico muito feliz em representar a seleção. Óbvio que a gente vem sempre pra ajudar e fico muito feliz.”

Com a Data Fifa concluída, o jogador retorna agora ao Chelsea, que enfrenta o Burnley no próximo sábado. 22, às 9h30. A Seleção Brasileira, por sua vez, só volta a campo em março, quando fará seus últimos amistosos antes da convocação final para a Copa do Mundo.