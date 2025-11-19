Repescagens definem últimas vagas da Copa do Mundo 2026; confira

As repescagens europeias e intercontinentais vão decidir as seis vagas finais para a Copa do Mundo - Foto: Divulgação / Adidas

A corrida final rumo à Copa do Mundo ganhou novos capítulos com o encerramento das Eliminatórias em todos os continentes. Agora, 22 seleções ainda têm chance de garantir presença no Mundial por meio das repescagens — distribuídas entre Europa e intercontinental — que serão disputadas em março e definirão as seis vagas restantes.

Disputa intercontinental: duas vagas em jogo

A repescagem intercontinental reunirá seleções de cinco confederações diferentes em busca de apenas duas vagas. Estão confirmados Bolívia (Conmebol), República Democrática do Congo (África), Iraque (Ásia), Nova Caledônia (Oceania) e os representantes da Concacaf: Suriname e Jamaica.

Por terem melhor posição no ranking, Iraque e RD Congo já entram diretamente nas “finais”. As outras quatro seleções disputarão as semifinais, cujos confrontos serão definidos em sorteio que ocorrerá amanhã. Um ponto importante é que Suriname e Jamaica não poderão se enfrentar nesta fase por pertencerem à mesma confederação.

As partidas serão em jogo único e disputadas no México, uma das sedes da Copa do Mundo. Quem avançar às duas decisões garante automaticamente vaga no Mundial.

Semifinais previstas:

Jamaica x Bolívia ou Nova Caledônia

Suriname x Bolívia ou Nova Caledônia

Finais (dependem do sorteio):

Iraque x Jamaica, Suriname, Bolívia ou Nova Caledônia

RD Congo x Jamaica, Suriname, Bolívia ou Nova Caledônia

Repescagem europeia: 16 seleções por quatro vagas

Enquanto isso, na Europa, a disputa será ainda mais acirrada. Dezesseis seleções jogarão por quatro vagas na Copa, sendo 12 delas oriundas do segundo lugar em seus grupos das Eliminatórias e outras quatro classificadas por desempenho na Liga das Nações.

Via Eliminatórias: Itália, Albânia, Eslováquia, Ucrânia, Irlanda, Polônia, República Tcheca, Turquia, Kosovo, Bósnia, País de Gales e Dinamarca.

Itália, Albânia, Eslováquia, Ucrânia, Irlanda, Polônia, República Tcheca, Turquia, Kosovo, Bósnia, País de Gales e Dinamarca. Via Liga das Nações: Irlanda do Norte, Suécia, Romênia e Macedônia do Norte.

A Fifa realizará o sorteio amanhã, às 9h (de Brasília), definindo quatro chaves de mata-mata. Cada chave terá semifinais disputadas entre seleções dos potes 1 e 4, e dos potes 2 e 3. Os vencedores das semifinais se enfrentam em jogo único na decisão valendo vaga direta na Copa.

Potes definidos pela Fifa:

Pote 1: Itália, Dinamarca, Turquia e Ucrânia

Itália, Dinamarca, Turquia e Ucrânia Pote 2: Polônia, País de Gales, República Tcheca e Eslováquia

Polônia, País de Gales, República Tcheca e Eslováquia Pote 3: Irlanda, Albânia, Bósnia e Kosovo

Irlanda, Albânia, Bósnia e Kosovo Pote 4: Irlanda do Norte, Romênia, Suécia e Macedônia do Norte

Quem já está garantido no Mundial

Com a definição das repescagens, a lista de seleções já classificadas para a Copa do Mundo está quase completa, faltando apenas os seis vencedores dos playoffs. Até aqui, os países confirmados são:

Sedes: Canadá, Estados Unidos e México.

Canadá, Estados Unidos e México. África: África do Sul, Argélia, Cabo Verde, Costa do Marfim, Egito, Gana, Marrocos, Senegal, Tunísia.

África do Sul, Argélia, Cabo Verde, Costa do Marfim, Egito, Gana, Marrocos, Senegal, Tunísia. América do Sul: Argentina, Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai, Uruguai.

Argentina, Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai, Uruguai. Concacaf: Curaçao, Haiti, Panamá.

Curaçao, Haiti, Panamá. Ásia: Arábia Saudita, Austrália*, Coreia do Sul, Irã, Japão, Jordânia, Qatar, Uzbequistão.

*A Austrália pertence à Oceania, mas disputa competições pela Ásia.

Europa: Alemanha, Áustria, Bélgica, Croácia, Escócia, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, Noruega, Portugal, Suíça.

Alemanha, Áustria, Bélgica, Croácia, Escócia, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, Noruega, Portugal, Suíça. Oceania: Nova Zelândia.

A reta final rumo ao Mundial promete fortes emoções, com jogos decisivos e a chance de completar o quadro das 48 seleções que disputarão a próxima Copa do Mundo.