Repescagens definem últimas vagas da Copa do Mundo 2026; confira
Com 22 seleções na disputa, Europa e repescagem intercontinental decidirão as seis vagas finais para o mundial
Por Téo Mazzoni
A corrida final rumo à Copa do Mundo ganhou novos capítulos com o encerramento das Eliminatórias em todos os continentes. Agora, 22 seleções ainda têm chance de garantir presença no Mundial por meio das repescagens — distribuídas entre Europa e intercontinental — que serão disputadas em março e definirão as seis vagas restantes.
Disputa intercontinental: duas vagas em jogo
A repescagem intercontinental reunirá seleções de cinco confederações diferentes em busca de apenas duas vagas. Estão confirmados Bolívia (Conmebol), República Democrática do Congo (África), Iraque (Ásia), Nova Caledônia (Oceania) e os representantes da Concacaf: Suriname e Jamaica.
Por terem melhor posição no ranking, Iraque e RD Congo já entram diretamente nas “finais”. As outras quatro seleções disputarão as semifinais, cujos confrontos serão definidos em sorteio que ocorrerá amanhã. Um ponto importante é que Suriname e Jamaica não poderão se enfrentar nesta fase por pertencerem à mesma confederação.
As partidas serão em jogo único e disputadas no México, uma das sedes da Copa do Mundo. Quem avançar às duas decisões garante automaticamente vaga no Mundial.
Semifinais previstas:
- Jamaica x Bolívia ou Nova Caledônia
- Suriname x Bolívia ou Nova Caledônia
- Finais (dependem do sorteio):
- Iraque x Jamaica, Suriname, Bolívia ou Nova Caledônia
- RD Congo x Jamaica, Suriname, Bolívia ou Nova Caledônia
Repescagem europeia: 16 seleções por quatro vagas
Enquanto isso, na Europa, a disputa será ainda mais acirrada. Dezesseis seleções jogarão por quatro vagas na Copa, sendo 12 delas oriundas do segundo lugar em seus grupos das Eliminatórias e outras quatro classificadas por desempenho na Liga das Nações.
- Via Eliminatórias: Itália, Albânia, Eslováquia, Ucrânia, Irlanda, Polônia, República Tcheca, Turquia, Kosovo, Bósnia, País de Gales e Dinamarca.
- Via Liga das Nações: Irlanda do Norte, Suécia, Romênia e Macedônia do Norte.
A Fifa realizará o sorteio amanhã, às 9h (de Brasília), definindo quatro chaves de mata-mata. Cada chave terá semifinais disputadas entre seleções dos potes 1 e 4, e dos potes 2 e 3. Os vencedores das semifinais se enfrentam em jogo único na decisão valendo vaga direta na Copa.
Potes definidos pela Fifa:
- Pote 1: Itália, Dinamarca, Turquia e Ucrânia
- Pote 2: Polônia, País de Gales, República Tcheca e Eslováquia
- Pote 3: Irlanda, Albânia, Bósnia e Kosovo
- Pote 4: Irlanda do Norte, Romênia, Suécia e Macedônia do Norte
Quem já está garantido no Mundial
Com a definição das repescagens, a lista de seleções já classificadas para a Copa do Mundo está quase completa, faltando apenas os seis vencedores dos playoffs. Até aqui, os países confirmados são:
- Sedes: Canadá, Estados Unidos e México.
- África: África do Sul, Argélia, Cabo Verde, Costa do Marfim, Egito, Gana, Marrocos, Senegal, Tunísia.
- América do Sul: Argentina, Brasil, Colômbia, Equador, Paraguai, Uruguai.
- Concacaf: Curaçao, Haiti, Panamá.
- Ásia: Arábia Saudita, Austrália*, Coreia do Sul, Irã, Japão, Jordânia, Qatar, Uzbequistão.
*A Austrália pertence à Oceania, mas disputa competições pela Ásia.
- Europa: Alemanha, Áustria, Bélgica, Croácia, Escócia, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, Noruega, Portugal, Suíça.
- Oceania: Nova Zelândia.
A reta final rumo ao Mundial promete fortes emoções, com jogos decisivos e a chance de completar o quadro das 48 seleções que disputarão a próxima Copa do Mundo.
