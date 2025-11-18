Caio Alexandre vê "momento especial" em retorno iminente aos gramados

Caio Alexandre, volante do Bahia - Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

Na partida contra o Ceará, válida pela semifinal da Copa do Nordeste, ainda no dia 20 de agosto, foi a última vez que Caio Alexandre atuou pelo Bahia. Quase três meses depois, no jogo do Internacional, o volante chegou a ser relacionado, mas não entrou em campo. Agora, diante do Fortaleza, o camisa 19 terá a chance de voltar aos gramados.

Em entrevista coletiva no CT Evaristo de Macedo, concedida nesta terça-feira, 18, Caio falou sobre esse longo período de inatividade e avaliou como um momento "muito difícil". Para ele, ficar de fora dos jogos "foi muito ruim".

Desde que cheguei aqui, joguei uma temporada inteira sem lesão. Até o meio dessa temporada também sem nenhum tipo de lesão. Caio Alexandre - Volante do Bahia

"Passei a marca de 100 jogos e logo depois disso tive uma lesão um pouco séria na minha perna. Mas foi um período muito de aprendizado também, um período que renovei minha mente, me apeguei mais com meus familiares, me apeguei mais a Deus e eu acho que foi importante esse processo para que eu pudesse voltar hoje e estar 100% para ajudar o Bahia”, comentou o volante.

Além do retorno aos jogos, Caio Alexandre também poderá reencontrar a torcida tricolor na Arena Fonte Nova, o que ele considera "um momento sempre especial".

"É a minha casa, onde me sinto bem e tenho certeza que eles farão uma grande festa para nos apoiar. Meus olhos vão brilhar quando eu entrar em campo para que, se Deus quiser, eu possa ajudar o Bahia a triunfar e a gente seguir firme na busca da Libertadores”, projetou Caio.

Joga pro time

Ainda na coletiva, Caio Alexandre também comentou que se considera um atleta que "joga muito mais para a equipe". De acordo com o volante, sua principal função é "pensar o jogo" de uma maneira que favoreça seus companheiros.

"Minha função é potencializar os meus companheiros. Sempre deixei claro que não sou o mais rápido, o mais forte, mas tento pensar o jogo além para que os meus companheiros estejam em uma condição boa, como é o caso do Everton [Ribeiro], do Jean [Lucas] o Cauly, o Willian [José], que eu tento preparar a jogada para que eles possam ter sucesso lá na frente”, indicou.

O camisa 19 também abordou sobre a possibilidade de garantir vaga direta na próxima Copa Libertadores. Nesta temporada, o Bahia precisou passar pelas preliminares e teve um calendário apertado em 2025. No Brasileirão de 2025, o Tricolor ocupa no momento a 5ª colocação, o que garante classificação já para a fase de grupos da competição.

Caio Alexandre em entrevista coletiva | Foto: Rafael Rodrigues | EC Bahia

"Temos que pensar grande porque queremos ir para fase de grupos da Libertadores direto. Já poupa muito o nosso calendário no início do ano que vem. Vivemos grandes momentos esse ano, foi muito legal para o torcedor viver isso. Teve o torcedor que viu isso pela primeira vez, nós aqui no clube também. Queremos esse sentimento de novo", finalizou.

Próximo compromisso

O Bahia de Caio Alexandre recebe o Fortaleza na próxima quinta-feira, 20, às 18h, na Arena Fonte Nova. O duelo é válido pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.