Bahia luta até o fim e arranca empate fora de casa contra o Inter

Willian José, artilheiro do Bahia no Brasileirão - Foto: Rafael Rodrigues | ECBahia

O Bahia mostrou poder de reação e encerrou o incômodo jejum de derrotas fora de casa no Brasileirão. Na noite deste sábado, 8, o Tricolor empatou em 2 a 2 com o Internacional, no Beira-Rio, com gol marcado pelo jovem Tiago aos 48 minutos do segundo tempo. Antes disso, o artilheiro Willian José havia descontado para o time baiano.

Com o resultado, o Esquadrão interrompeu uma sequência de cinco derrotas consecutivas como visitante, e marcou a atual campanha na história do clube, igualando à pontuação da temporada passada, com 53 pontos somados.

Contudo, o Tricolor ainda pode perder posições na tabela a depender dos resultados da rodada. Caso Botafogo ou Fluminense vençam, o Tricolor pode deixar o G-5 da competição.

O próximo compromisso do Bahia será apenas após a Data Fifa. O time volta a campo no dia 20 de novembro, uma quinta-feira, às 18h, diante do Fortaleza, na Arena Fonte Nova — onde ostenta a melhor campanha como mandante do Brasileirão.

Para esse confronto, Ceni contará com o retorno do zagueiro Kanu, mas terá o desfalque de Michel Araújo, suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

O Internacional, por sua vez, chegou aos 37 pontos e segue ameaçado pela zona de rebaixamento. A equipe ocuipa a 15ª colocação, com quatro pontos a mais em relação ao Santos — primeiro time na zona de rebaixamento.

O JOGO

O Internacional foi superior no primeiro tempo e abriu o placar aos 24 minutos, com Vitinho finalizando cruzado após boa jogada de Bruno Gomes pela direita. Antes disso, o Colorado já havia assustado com Alan Patrick, Borré e Carbonero, que teve um gol anulado pelo VAR. O goleiro Ronaldo, do Bahia, foi destaque ao evitar que o time gaúcho ampliasse ainda antes do intervalo.

Na volta do segundo tempo, o Inter marcou logo aos três minutos, novamente com Vitinho, que acertou um belo chute no ângulo. O Bahia, porém, reagiu. Willian José diminuiu o placar após jogada de Ademir e quase empatou ao acertar as duas traves já no fim do jogo. A insistência tricolor foi premiada nos acréscimos: aos 48, David Duarte desviou cruzamento de Iago, e Tiago, livre, completou para o gol, garantindo o empate heroico..



FICHA TÉCNICA

Internacional 2x2 Bahia

Campeonato Brasileiro - 33ª rodada

Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

Data: 08/11/2025

Horário: 18h30

Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

Assistentes: Victor Hugo Imazu dos Santos (PR) e Andrey Luiz de Freitas (PR)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (GO)

Transmissão: Record (Tv Aberta) e Premiere (Pay-per-view)

Cartões amarelos: Michel Araújo, Iago (Bahia); Luís Otávio, Carbonero, Thiago Maia, Ivan (Internacional)

Gols: Vitinho aos 24' do 1° tempo e 3' do 2° tempo; Willian José aos 14' e Tiago aos 46' do 2° tempo

Internacional: Ivan Quaresma; Bruno Gomes, Mercado, Vitão e Bernabei; Thiago Maia (Richard), Luis Otavio e Alan Patrick (Oscar Romero); Carbonero, Vitinho (Gustavo Prado) e Borré (Alan Rodríguez). Técnico: Ramón Díaz.

Bahia: Ronaldo, Arias, David Duarte, Mingo e Luciano Juba (Iago); Erick (Acevedo), Jean Lucas, Michel Araújo (Everton Ribeiro); Ademir (Cauly), Willian José e Erick Pulga (Tiago). Técnico: Rogério Ceni.