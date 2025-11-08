Menu
ESPORTES

Artilheira, Gica destaca "ambição" para fazer história no Bahia

Atacante marcou 16 gols na competição e terminou o Baianão como artilheira

Lucas Vilas Boas e Téo Mazzoni

Por Lucas Vilas Boas e Téo Mazzoni

08/11/2025 - 19:40 h
Gica, artilheira do Bahia
Gica, artilheira do Bahia -

O Bahia celebrou neste sábado, 8, mais um feito histórico em seu futebol feminino: o hexacampeonato consecutivo do Baianão, conquistado sobre o Vitória, na Arena Fonte Nova. Autora dos dois gols do triunfo por 2 a 0, a uruguaia Wendy celebrou o momento especial e o destacou como "histórico".

"A verdade é que esse ano foi histórico, por todo o trabalho que vínhamos fazendo, pelo campeonato que fizemos e por tudo que representa a equipe. Temos um time muito bom, tudo isso é muito merecido. Poder terminar o ano como campeã é muito bom".

Wendy, atacante do Bahia
Wendy, atacante do Bahia | Foto: Leticia Martins | ECBahia

Outro destaque da equipe foi a artilheira do campeonato, Gica, que balançou as redes 16 vezes ao longo do torneio. A atacante chegou ao Tricolor nesta temporada e marcou nove gols em um mesmo jogona surpreendente goleada por 28 a 0 sobre o Botafogo-BA, na fase de grupos do torneio.

"É um título muito importante para a minha carreira — o primeiro de muitos que vão vir. Sobre a artilharia, eu só tenho a agradecer ao grupo, que fez isso acontecer. Parabenizar a Wendy pelos dois gols, porque sem ela seria bem mais complicado. Sentimento de gratidão, a minha família na arquibancada e, com a torcida junto, é gratificante demais", assentiu.

Leia Também:

Bahia: Yanne abre o coração após hexa e revela sonho ousado para 2026
Jogadoras do Bahia provocam o Vitória após hexa: “Meu eterno vice”
Com reforços de peso, Bahia anuncia relacionados de olho no Inter

A meio-campista Ju Oliveira relembrou a frustração de ter ficado pelo caminho na Copa do Brasil, mas destacou a força mental do grupo para "virar a chave" e superar o maior rival na semana seguinte. O Tricolor foi eliminado na semifinal da competição para a Ferroviária, em jogo único realizado em São Paulo.

"Estou muito feliz pela temporada que a gente fez. Somos tão ambiciosas que a gente queria muito essa vaga na final da Copa do Brasil, mas é seguir trabalhando, porque o Bahia está no caminho certo. No dia eu fiquei muito frustrada, porque a gente sabe que não fizemos o nosso melhor", disse.

Ju Oliveira, jogadora do Bahia
Ju Oliveira, jogadora do Bahia | Foto: Leticia Martins | ECBahia

"Faltou um detalhe ou outro, ficar atenta às bolas paradas também. Mas viramos a chave e a comissão técnica falou: 'chora hoje, porque amanhã temos uma final com o nosso rival'. Esse grupo é muito forte mentalmente e soubemos como lidar na adversidade", completou.

